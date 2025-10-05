Πανθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ: Εκτός εξάδας ξένων Όσμαν και Γιούρτσεβεν

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός της σημερινής αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Όσμαν.

Ο Παναθηναϊκός σήμερα το απόγευμα ρίχνεται στη "μάχη" του ελληνικού πρωταθλήματος και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο "Telekom Center" την Παρασκευή το βράδυ.

Ο Τούρκος τεχνικός είχε αποφασίσει να αφήσει εκτός οκτάδας ξένων από τη Stoiximan GBL τον τραυματία Ματίας Λεσόρ, ενώ σήμερα "έκοψε" από την τελική εξάδα της ομάδας του, τους δύο συμπατριώτες του, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Έτσι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League θα έχει τους Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Μάριους Γκριγκόνις.