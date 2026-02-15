Αθλητικές μεταδόσεις (15/02): Πού θα δείτε ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02).

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (15/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στην Τούμπα είναι το ματς που «κλέβει» την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα της Super League, ειδικά μετά την «λευκή» ισοπαλία του Ολυμπιακού.

Στη «μάχη» για την τέταρτη θέση, το αποτέλεσμα στη Λιβαδειά δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να μειώσει την απόστασή του από τον Λεβαδειακό. Το «τριφύλλι» θέλει πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό στο Telekom Athens Center, στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: