Ο Γιαμανίσι κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο βάδην

Οnsports Τeam

Ο Τοσικάζου Γιαμανίσι πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στον Ημιμαραθώνιο βάδην, καθώς στο ιαπωνικό πρωτάθλημα του νέου αγωνίσματος (σ.σ. εγκρίθηκε πρόσφατα από την World Athletics), που διεξήχθη στο Κόμπε, κάλυψε την απόσταση των 21,0975 χιλιομέτρων, σε μία ώρα 20 δευτερόλεπτα και 34 εκατοστά.

Ο Ιάπωνας βαδιστής, ο οποίος γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 30ά γενέθλιά του, ξεπέρασε την πρώτη ομάδα λίγο μετά τα 17 χιλιόμετρα και έφθασε στα 20 χιλιόμετρα σε 1:16:26 και μόλις 16 δευτερόλεπτα πριν από το παγκόσμιο ρεκόρ 20 χιλιομέτρων βάδην, που είχε σημειώσει στην ίδια διαδρομή πέρυσι.

Με έναν επιπλέον γύρο που περιλαμβάνεται πλέον στην απόσταση του Ημιμαραθωνίου βάδην, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής επιτάχυνε στο τελευταίο τμήμα του αγώνα, για να νικήσει με άνεση και παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ενέκρινε τα εναρκτήρια πρότυπα παγκόσμιου ρεκόρ για τα αγωνίσματα Ημιμαραθωνίου και Μαραθωνίου βάδην, με το εγκεκριμένο εναρκτήριο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ημιμαραθώνιο να ορίζεται στο 1:21:30.