Super League: Ντέρμπι ανόδου, Καλαμάτα – Πανιώνιος και μάχες παραμονής | Η πρεμιέρα του Β' ομίλου

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Το Καλαμάτα - Πανιώνιος ξεχωρίζει στην πρεμιέρα των playoffs του Β’ Ομίλου της Super League 2, ενώ στα playouts θα κάνουν ντεμπούτο στον πάγκο των Χανίων, Αιγάλεω και Athens Kallithea FC οι Νίκος Αναστόπουλος, Απόστολος Τερζής και Δημήτρης Καλαϊτζίδης, αντίστοιχα.

Περίπου ένα μήνα μετά τον μεταξύ τους αγώνα για την κανονική διάρκεια, Καλαμάτα και Πανιώνιος θα αναμετρηθούν ξανά στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας.

Τότε η «Μαύρη Θύελλα» είχε επικρατήσει 2-0, ολοκληρώνοντας αήττητη το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Οι «κυανέρυθροι» χρειάζονται θετικό αποτέλεσμα για να έχουν ελπίδες ανόδου.

Μαρκό κι Ολυμπιακός Β’ αναμένεται να συμπληρώσουν τα playoffs, πιθανώς με ρόλο ρυθμιστή. Στο Μαρκόπουλο η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου είχε νικήσει 2-0 τους «ερυθρόλευκους».

Στα playouts, «τελικός» για τα Χανιά είναι το παιχνίδι με την Ελλάδα Σύρου, γι’ αυτό και ήρθε ο Νίκος Αναστόπουλος, ειδικός σε τέτοιου είδους αποστολές. Οι δύο ομάδες είχαν έρθει 1-1 στην κανονική διάρκεια, με τους Συριανούς να χάνουν στο… τσακ την πρώτη τετράδα.

Η Athens Kallithea FC, με νέο προπονητή τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, αντιμετωπίζει το Αιγάλεω, που επίσης έχει νέο προπονητή, τον Απόστολο Τερζή. Το «Σίτι» έχει καλύτερη εικόνα εκτός έδρας, αφού αγωνίστηκε στα Ψαχνά αντί για τη συνήθη έδρα του.

Τέλος, φαβορί θεωρείται η Ηλιούπολη κόντρα στον Παναργειακό. Η ομάδα του Αργούς είχε πάρει 1-1 στην κανονική διάρκεια αλλά δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν τρίποντο σε 18 αγωνιστικές, ενώ η ομάδα του Θωμά Γράφα ολοκλήρωσε τη σεζόν με μόλις μία νίκη εντός έδρας.

Η 1η αγωνιστική στον Β’ όμιλο

Playoffs

15:00 Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ (MEGA NEWS)

15:00 Καλαμάτα – Πανιώνιος (ACTION 24)

Playouts

15:00 Ηλιούπολη – Παναργειακός

15:00 Χανιά – Ελλάς Σύρου

15:00 Αιγάλεω – Athens Kallithea FC

Η βαθμολογία

Playoffs

Καλαμάτα ΠΣ 25 Πανιώνιος 22 ΓΣ Μαρκό 16 Ολυμπιακός Β’ 14

Playouts