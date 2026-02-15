Παναθηναϊκός: Εκτός για τον αγώνα με τον Κολοσσό οι Φαρίντ και Γιούρτσεβεν

Οnsports Τeam

Οι Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι οι ξένοι που έμειναν εκτός από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό, για τη 19 η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τους δύο σέντερ.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η εξάδα ξένων του αγώνα με την ομάδα της Ρόδου αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρίσον Χολμς και Τι Τζέι Σορτς. Από εκεί και πέρα, εκτός παραμένουν ο Ματίας Λεσόρ, όπως κι ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο μεταξύ, την Κυριακή (15/02) αναμένεται στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, με τον Παναθηναϊκό να αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή ξένου στη σχετική λίστα προκειμένου να ενταχθεί ο Αμερικανός «σταρ», ενόψει του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.