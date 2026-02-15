Ομάδες

Παναθηναϊκός: Εκτός για τον αγώνα με τον Κολοσσό οι Φαρίντ και Γιούρτσεβεν
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 13:20
Οι Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι οι ξένοι που έμειναν εκτός από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό, για τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τους δύο σέντερ.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η εξάδα ξένων του αγώνα με την ομάδα της Ρόδου αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρίσον Χολμς και Τι Τζέι Σορτς. Από εκεί και πέρα, εκτός παραμένουν ο Ματίας Λεσόρ, όπως κι ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στο μεταξύ, την Κυριακή (15/02) αναμένεται στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, με τον Παναθηναϊκό να αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή ξένου στη σχετική λίστα προκειμένου να ενταχθεί ο Αμερικανός «σταρ», ενόψει του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.


Παναθηναϊκός – Κολοσσός: «Ζέσταμα» πριν από το Final 8 του Κυπέλλου για τους «πράσινους»

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: «Ζέσταμα» πριν από το Final 8 του Κυπέλλου για τους «πράσινους»

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Κολοσσός: Με Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ στη δωδεκάδα
13 λεπτά πριν Παναθηναϊκός ΑKTOR - Κολοσσός: Με Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ στη δωδεκάδα
Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ
24 λεπτά πριν Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)
32 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ
52 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ
