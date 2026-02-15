Παναθηναϊκός: «Να αλλάξουμε τα πράγματα με την ΑΕΛ» - Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ, για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να δείξει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και να πετύχει την τρίτη διαδοχική του νίκη στη Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, στις καθιερωμένες δηλώσεις του στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ, αναφέρθηκε στην ήττα από τον ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι είναι θετικό που ακολουθεί άμεσα ένα παιχνίδι όπου η ομάδα μπορεί να δείξει αντίδραση.

Επίσης, ο Ισπανός προπονητής τόνισε ότι το «τριφύλλι» θα δώσει το 100% για τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ και στη συνέχεια η προσοχή θα στραφεί στο ματς του Europa League με τη Βικτόρια Πλζεν.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Πάντα νιώθεις απογοητευμένος μετά από μία ήττα και ιδιαίτερα όταν είσαι τόσο κοντά στον τελικό. Tο μόνο θετικό είναι πως έχουμε αγώνα αμέσως μετά. Μπορείς ν’ αλλάξεις πράγματα και να συγκεντρωθείς σ’ αυτό. Κι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως οι παίκτες προπονήθηκαν καλά και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πάντα, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις στον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα σκεφτούμε το Europa League».