Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 15:10
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ

Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασαν στον Λεβαδειακό τη φάση της δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Άλεν Όζμπολτ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Οι Βοιωτοί εκφράζουν έντονα παράπονα για την αποβολή του Σλοβένου επιθετικού στη φάση με τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αντέδρασε έντονα κι υποδύθηκε ότι το μαρκάρισμα του Όζμπολτ τον τραυμάτισε. Ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Λεβαδειακού, έπειτα κι από υπόδειξη του βοηθού Παπαδάκη.

Με τους τόνους να έχουν πέσει, η ομάδα της Λιβαδειάς προχώρησε σε χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο και γράφοντας: «Ρίξαμε και τις ζεϊμπεκιές μας εχθές…».

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός | Η δεύτερη κίτρινη κι αποβολή του Όζμπολτ!



