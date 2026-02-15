Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Κολοσσός: Με Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ στη δωδεκάδα
Onsports Team 15 Φεβρουαρίου 2026, 15:49
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός ΑKTOR - Κολοσσός: Με Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ στη δωδεκάδα

Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιστρέφουν στην 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό. - Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κένεθ Φαρίντ άφησε εκτός ο Εργκίν Αταμάν. 

Επιστροφή στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για τους Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούρφ, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει εκτός τους Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κένεθ Φαρίντ. 

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου 

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ, Κένεντι, Καράμπελας, Κολοβερός, Μακ, Πετρόπουλος, Νίκολς, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι, Ακίν



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Τεράστιο «διπλό» του Πανιώνιου στην Καλαμάτα, έβαλε «φωτιά» στην άνοδο
11 λεπτά πριν Super League 2: Τεράστιο «διπλό» του Πανιώνιου στην Καλαμάτα, έβαλε «φωτιά» στην άνοδο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα
25 λεπτά πριν Premier League: Στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, τα… χρειάστηκε ο Αθηναϊκός
55 λεπτά πριν Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, τα… χρειάστηκε ο Αθηναϊκός
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Πένθος στον μπασκετικό «δικέφαλο» για τον Αλέκο Παρασκευά
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ: Πένθος στον μπασκετικό «δικέφαλο» για τον Αλέκο Παρασκευά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved