Παναθηναϊκός ΑKTOR - Κολοσσός: Με Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ στη δωδεκάδα

Onsports Team

Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επιστρέφουν στην 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό. - Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κένεθ Φαρίντ άφησε εκτός ο Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Μήτογλου

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ, Κένεντι, Καράμπελας, Κολοβερός, Μακ, Πετρόπουλος, Νίκολς, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι, Ακίν