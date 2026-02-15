Μπάσκετ Γυναικών: Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, τα… χρειάστηκε ο Αθηναϊκός

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ γυναικών, με τους πρωτοπόρους να συνεχίζουν με νίκες.

Χωρίς να… πατήσει γκάζι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 91-77 για την 19η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Οι «πράσινες» έλεγξαν τον ρυθμό από νωρίς και έφτασαν στη 17η νίκη τους στο πρωτάθλημα (με μία ήττα), παραμένοντας σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Αθηναϊκό.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Πρινς με 29 πόντους, πραγματοποιώντας ηγετική εμφάνιση, ενώ για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ξεχώρισε η Μάμπρεϊ με 21 πόντους.

Στη Βούλα και στο «Γ. Γεννηματάς», ο Αθηναϊκός λύγισε στην παράταση τον Πρωτέα με 92-84, σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη. Η Ανίγκουε ηγήθηκε των νικητριών με 31 πόντους, ενώ για τις γηπεδούχες η Γένσεν είχε 29 και η Μάλι 26.

Τα αποτελέσματα:

Ολυμπιακός-Αμύντας 92-57

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός 84-92 παρ.

Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 87-91

Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα 86-50

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 91-77

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αθηναϊκός 35 -18αγ.

Παναθηναϊκός 33

Ολυμπιακός 31

ΠΑΣ Γιάννινα 27 -18αγ.

Πανσερραϊκός 26

Πρωτέας Βούλας 26 -18αγ.

Παναθλητικός 25

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 23

ΠΑΟΚ 22

Αμύντας 19

Ανόρθωση Βόλου 18