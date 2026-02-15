SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με δίδυμο στην επίθεση η Ένωση - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της Ένωσης στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Νίκλας Ελίασον ένιωσε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες στις προπονήσεις της ομάδας στα Σπάτα και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να τον αφήσει στην Αθήνα για να μην υπάρξει κανένας μεγαλύτερος κίνδυνος.
Έτσι δεν ήταν καν στην αποστολή που ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη και δεν είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι.