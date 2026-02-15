ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με δίδυμο στην επίθεση η Ένωση - Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Οnsports Team

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της Ένωσης στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μάχονται στην Τούμπα για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο Νίκλας Ελίασον ένιωσε ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες στις προπονήσεις της ομάδας στα Σπάτα και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να τον αφήσει στην Αθήνα για να μην υπάρξει κανένας μεγαλύτερος κίνδυνος.

Έτσι δεν ήταν καν στην αποστολή που ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη και δεν είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκινά το ντέρμπι με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί και Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα της άμυνας, τον Μαρίν και τον Πινέδα στον άξονα, τους Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά στα «φτερά», αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς, Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι.