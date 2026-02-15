ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με Χατσίδη η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Τούμπας

Οnsports Team

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του Δικέφαλου στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα (19:30) και θέλει τη νίκη που θα τον οδηγήσει στην κορυφή της Super League, μετά και τη σαββατιάτικη απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Δικέφαλου, με τον Παβλένκα να είναι κάτω από την εστία.

Ακραία μπακ θα είναι οι Κένι και Μπάμπα με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα δίδυμο στα στόπερ. Στον άξονα ξεκινούν οι Μεϊτέ και Ζαφείρη, με τον Χατσίδη μπροστά τους, τον Ζίφκοβιτς δεξιά και τον Τάισον αριστερά. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγιεφ και Μύθου.