Παναθηναϊκός – Κολοσσός: «Ζέσταμα» πριν από το Final 8 του Κυπέλλου για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Κολοσσό στο Telekom Athens Center (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-2, ενώ οι «θαλασσί», με 4-13, είναι στην προτελευταία θέση, έχοντας απόσταση μίας νίκης από το τελευταίο Μαρούσι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από την επεισοδιακή εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague, όπου γνώρισε την ήττα, έπειτα από τυχερό buzzer beater του Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Το παιχνίδι της Κυριακής (15/02) προσφέρει την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να ανακτήσει την ψυχολογία του, ενόψει και της συμμετοχής του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι «πράσινοι» έχουν μία απουσία, αυτή του Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, με τον Τούρκο τεχνικό να καλείται να αφήσει εκτός δύο ξένους από τη σημερινή (15/02) δωδεκάδα. Από πλευράς Ροδίτων, ο Γκούντγουιν αναμένεται να απουσιάσει, με τον Κένεντι να παίρνει τη θέση του.

Το Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (15/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.