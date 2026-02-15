Ομάδες

NBA All-Star Game 2026: Ο Κισάντ Τζόνσον των Χιτ νικητής στα διαγωνισμό καρφωμάτων (βίντεο)
AP Photo/Mark J. Terrill
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 09:26
NBA

NBA All-Star Game 2026: Ο Κισάντ Τζόνσον των Χιτ νικητής στα διαγωνισμό καρφωμάτων (βίντεο)

Ο Κισάντ Τζόνσον των Μαϊάμι Χιτ ήταν ο νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων του NBA All-Star Game 2026.

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από μια μίνι συναυλία του ράπερ Ludacris κι επιφύλασσε πλούσιο θέαμα.

Ο Τζόνσον παρουσίασε εντυπωσιακή ποικιλία καρφωμάτων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κριτών, οι οποίοι του έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και τον ανέδειξαν νικητή του διαγωνισμού. Στον τελικό επικράτησε του Κάρτερ Μπράιαντ των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο 24χρονος των Χιτ άρχισε με ένα πλάγιο κάρφωμα αφού πέρασε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του, κερδίζοντας μέσο όρο βαθμολογίας 49,6 βαθμών (από τους 50).

Ο 20χρονος rookie των Σπερς «απάντησε» με το μοναδικό... τέλειο «50άρι» της βραδιάς, επίσης ένα κάρφωμα ανάμεσα στα πόδια, αλλά αυτήν την φορά με το βλέμμα στραμμένο στο καλάθι και με απίστευτο ύψος.

Ο Τζόνσον τελείωσε με ένα κάρφωμα «ανεμόμυλος» μπροστά από το καλάθι μετά από ένα άλμα εις μήκος. Παρά το γεγονός ότι είχε το πλεονέκτημα, ο Μπράιαντ έχασε την δεύτερη, δύσκολη προσπάθειά του με ένα μέτριο κάρφωμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

The FULL 2026 NBA AT&T Slam Dunk!



