Sold out το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Σε κατάμεστη Τούμπα το ντέρμπι των «Δικεφάλων» της Super League
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:53
Σε γεμάτη Τούμπα θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι κορυφής, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική της Super League, καθώς τα διαθέσιμα εισιτήρια. εξαντλήθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ματς που θα καθορίσει πολλά στην κορυφή.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά..

Αν υπάρξει νικητής, αυτόματα ανεβαίνει κορυφή. Κάτι που για την ΑΕΚ θα συμβεί και σε περίπτωση ισοπαλίας, αλλά με ματς περισσότερο. Άρα σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ νικήσει το εξ αναβολής με την Κηφισιά, θα είναι ισόβαθμοι.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της, καθώς λίγες ώρες πριν τη σέντρα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.

Η Τούμπα παραμένει «απόρθητη» για πάνω από έναν χρόνο, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας από τις 13 Φεβρουαρίου 2025, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει νικήσει Ολυμπιακό (2-1), Παναθηναϊκό (2-0) και Άρη (3-1) για τη Super League.

Το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

