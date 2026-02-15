Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε «μπάσιμο» για τον Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για 4άρι»
AP Photo/Jeff Chiu
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 11:33
EUROLEAGUE

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε «μπάσιμο» για τον Αντετοκούνμπο: «Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για 4άρι»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, έκανε «μπάσιμο» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω social media.

Ο Έλληνας σταρ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας μπάσκετ, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος διαθέτει ποσοστό στη Χάποελ.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο Γιάννης είπε: «Να είμαι ιδιοκτήτης; 1000%. Αν υπάρξει ευκαιρία να γίνω ιδιοκτήτης σε οτιδήποτε στον αθλητισμό, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Στο κανονικό NBA; Δεν ξέρω αν έχω αυτή την οικονομική δυνατότητα, αλλά αν είμαι σε θέση να πάρω μια τέτοια απόφαση χωρίς ρίσκο, θα το σκεφτώ, γιατί αγαπώ το μπάσκετ. Τώρα είμαι παίκτης, ίσως γίνω προπονητής, ίσως ιδιοκτήτης».

Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο NBA Europe: «Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί στη EuroLeague υπάρχουν παίκτες που έχουν ποσοστό και παίζουν ταυτόχρονα, όπως ο Μίτσιτς. Αν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό, ναι. Αλλά τι θα γίνει σε περίπτωση ανταλλαγής; Θα πρέπει να πουλήσουν το μερίδιό τους; Δεν ξέρω».

Ο πρόεδρος της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, δεν έχασε την ευκαιρία και σε ανάρτησή του στα social media, όπου ανέβασε τις δηλώσεις του Γιάννη, έγραψε: «Γεια σου Γιάννη, τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για τεσσάρι».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Να αλλάξουμε τα πράγματα με την ΑΕΛ» - Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Να αλλάξουμε τα πράγματα με την ΑΕΛ» - Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός για τον αγώνα με τον Κολοσσό οι Φαρίντ και Γιούρτσεβεν
36 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός για τον αγώνα με τον Κολοσσό οι Φαρίντ και Γιούρτσεβεν
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Την Κυριακή (15/02) στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Την Κυριακή (15/02) στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
SUPER LEAGUE 2
Super League: Ντέρμπι ανόδου, Καλαμάτα – Πανιώνιος και μάχες παραμονής | Η πρεμιέρα του Β' ομίλου
1 ώρα πριν Super League: Ντέρμπι ανόδου, Καλαμάτα – Πανιώνιος και μάχες παραμονής | Η πρεμιέρα του Β' ομίλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved