Παναθηναϊκός: Την Κυριακή (15/02) στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 12:46
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Την Κυριακή (15/02) στην Αθήνα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φτάνει απόψε (15/02) στην Αθήνα και άμεσα θα περάσει ιατρικά για να ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ενόψει Final-8.

Η αναμονή τελείωσε και το μεγαλύτερο… μπαμ της φετινής σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή (15/02) με την άφιξη του Αμερικανού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Λόγω των άμεσων αγωνιστικών υποχρεώσεων, η ώρα άφιξης δεν έχει γίνει γνωστή στο κοινό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κόσμος για να τον υποδεχθεί.

Στον Παναθηναϊκό επικεντρώνονται στη διοργάνωση του Κυπέλλου, η οποία αποτελεί στόχος και δεν θέλουν να αποσπαστεί η προσοχή δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα γύρω από τη μεγάλη μεταγραφή. 

Έτσι, ο Χέιζ-Ντέιβις θα αφιχθεί απόψε διακριτικά και από τη Δευτέρα (16/02) θα ενταχθεί με την υπόλοιπη ομάδα.



