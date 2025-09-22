Ομάδες

«Μίλησαν οι killers» στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (22/09)
INTIME SPORTS
Οnsports team 22 Σεπτεμβρίου 2025, 07:34
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (22/09)

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μια… ανάσα από τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με το γκολ του Ντέσερς, αλλά ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι ο Ολυμπιακός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο.

Τα όσα έγιναν στη Λεωφόρο, όπως είναι φυσικό, έχουν κυρίαρχη θέση στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (22/09).

«Μίλησαν οι killers» είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τίτλους κι όπως μπορεί να διαβάσει κάποιος: «Ο συντηρητικός ΠΑΟ κρατούσε τη νίκη μέχρι το 92’ με το γκολ του Ντέσερς, όμως ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε (1-1) και αποδόθηκε δικαιοσύνη στο ντέρμπι για τον Ολυμπιακό που ήταν σαφώς καλύτερος στο Β’ και άφησε το τριφύλλι χωρίς τρίποντο στο πρωτάθλημα».

«Μπλόκο στον κάμπο» για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ κι έμαθε ότι «το ένα δεν μπορεί να είναι πάντα αρκετό», όσον αφορά στα γκολ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων


