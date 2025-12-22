NBA: Πρόβλημα με Ζούμπατς στους Κλίπερς – Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες

Onsports team

Χωρίς τον Ίβιτσα Ζούμπατς θα πορευθούν το προσεχές διάστημα οι Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Κροάτης σέντερ υπέστη διάστρεμμα β’ βαθμού και, όπως μετέφερε ο Κρις Χέινς, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Ζούμπατς τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τους Λος Άντζελες Λέικερς, όπου πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11 λεπτά, καταγράφοντας 5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για τους Κλίπερς, δεδομένης της σταθερής παρουσίας του τη φετινή σεζόν.

Σε 27 συμμετοχές και με 32,8 λεπτά μέσο όρο στο παρκέ, ο 27χρονος ψηλός μετρά 16 πόντους, 11,5 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 1 μπλοκ ανά αγώνα, αποτελώντας βασικό πυλώνα στη ρακέτα της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζούμπατς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και τη σεζόν 2027-28, από το οποίο προβλέπεται να εισπράξει συνολικά 58.650.480 δολάρια.