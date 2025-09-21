ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: «Κλώτσησε» το απόλυτο και δύο βαθμούς στη Λάρισα

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες στη Λάρισα κι έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ, η οποία τιμώρησε τους «κιτρινόμαυρους» που δεν μπόρεσαν να «καθαρίσουν» το ματς – Δεν μέτρησαν δύο γκολ της «Ένωσης» για χέρι.

Μπλόκο στη Λάρισα για την ΑΕΚ, η οποία είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στη Super League.

Η αναμέτρηση στην AEL FC Arena είχε κόσμο και των δύο ομάδων και αρκετές φάσεις με ωραίο ρυθμό. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλές καλές στιγμές, είδαν δύο γκολ τους να μην μετράνε, ενώ από την άλλη, οι «βυσσινί» είχαν δοκάρι. Στο τέλος οι ομάδες πήραν από έναν βαθμό.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55ο λεπτό με τον Μάνταλο, ο οποίος είχε μπει ένα λεπτό νωρίτερα στο ματς, αλλά η ΑΕΛ απάντησε στο 75’ με τον Τσάκλα. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχθηκε η «Ένωση» και της… χάλασε το απόλυτο.

Η εξέλιξη του ΑΕΛ – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά κι ανέλαβε τα ηνία της αναμέτρησης, ενώ κι η ΑΕΛ δεν έδειξε διάθεση να μείνει πίσω και βγήκε μπροστά, για να απειλήσει. Ως εκ τούτου ο αγώνας είχε έναν γρήγορο ρυθμό με την «Ένωση» να απειλεί με Κοϊτά (2’) και Κουτέσα (7’), ενώ πολύ καλή στιγμή είχαν κι οι «βυσσινί» με τον Πασά.

Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ στο 21ο λεπτό, αλλά Γιόβιτς και Κοϊτά μπερδεύτηκαν και δεν μπόρεσε κάποιος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια ο ρυθμός «χάλασε», λόγω των πολλών διακοπών σε σύντομο διάστημα.

Οι «βυσσινί» διατήρησαν με σχετική ευκολία το «μηδέν» στην άμυνα τους, καθώς μετά το 30ο λεπτό η ένταση κι η διάθεση των παικτών του Νίκολιτς έπεσαν κατακόρυφα. Μάλιστα, η ΑΕΛ σταδιακά άρχισε να γίνεται απειλητική κι έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες.

Στο 36’ ο Στρακόσα έδιωξε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πασάς σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από την πάσα του Σαγάλ. Δύο στιγμές με τα σουτ των Ρέλβας και Ελίασον, τα οποία έδιωξε αμφότερα ο Μελίσσας, «αφύπνισαν» κάπως την ΑΕΚ στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου.

Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Νίκολιτς έβαλε τον Μάνταλο αντί του «χλιαρού» Ελίασον κι ο αρχηγός της «Ένωσης» τον δικαίωσε άμεσα. Ο Έλληνας μέσος, μόλις λίγες στιγμές μετά την είσοδο του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 0-1 στο 55’.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ έστειλε άλλες δυο φορές την μπάλα στα δίχτυα, αλλά αμφότερα τα γκολ των Μαρίν και Μάνταλου δεν μέτρησαν για χέρι! Γενικότερα, οι «κιτρινόμαυροι» έλεγχαν το ματς, αλλά από τη στιγμή που δεν το «καθάρισαν» «μίλησε» ο… νόμος του ποδοσφαίρου, καθώς ο Τσάκλα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ατανάσοφ, έκανε με κεφαλιά το 1-1 στο 75ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για ένα δεύτερο γκολ, συνεχίζοντας να χάνουν ευκαιρίες με κορυφαία όλων εκείνη του 85ου λεπτού με τον Γιόβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Στις καθυστερήσεις, ο Καλοσκάμης είχε δύο πολύ καλές στιγμές, αλλά τόσο το σουτ που επιχείρησε, όσο κι η κεφαλιά του πέρασαν πάνω από την εστία του Μελίσσα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μόσχου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ατανάσοφ, Πασάς, Πέρες, Παντελάκης

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς (71΄ Ουατάρα), Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος (46΄ Γιούσης), Σαγκάλ (82΄ Μπαγκαλιάνης), Τούπτα (71΄ Ουάρντα), Πασάς (63΄ Γκαράτε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (84΄ Πενράις), Μαρίν (77΄ Πιερό), Πινέδα, Ελίασον (54΄ Μάνταλος), Κουτέσα (77΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (84΄ Καλοσκάμης), Γιόβιτς.