Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Super League

INTIME SPORTS

Onsports Team

Δείτε τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μια… ανάσα από τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με το γκολ του Ντέσερς, αλλά ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι ο Ολυμπιακός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο.

Το γκολ του Σίριελ Ντέσερς από το 48ο λεπτό έδειχνε ότι θα κρίνει το ντέρμπι στο «Απ. Νικολαΐδης», ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον είπε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 90+2’ κι εξιλεώθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες που είχε νωρίτερα, διατηρώντας αήττητο τον Ολυμπιακό και δίχως νίκη τον «αιώνιο» αντίπαλο στη Super League.