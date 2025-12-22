Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12).
Μολονότι Δευτέρα, η δράση είναι «πλούσια» με το… μενού να περιλαμβάνει Premier League, La Liga, τελικό Supercoppa, αλλά και Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.
Επίσης, σήμερα (22/12) πέφτει η αυλαία της Super League για το 2025, με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12):
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Μάλι – Ζάμπια
|
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
|
18:00
|
Novasports Prime
|
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
18:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Λαύριο - Νίκη Βόλου
|
Elite League
|
19:00
|
ΕΡΤ Sports 3
|
Νότια Αφρική – Ανγκόλα
|
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
|
20:00
|
Novasports Prime
|
Monday Football Club
|
Εκπομπή
|
20:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Αλβέρκα – Πόρτο
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
21:00
|
Novasports 2HD
|
Νάπολι – Μπολόνια
|
Τελικός Super Cup Ιταλίας
|
21:30
|
Novasports Prime
|
Προεπισκόπηση Premier League, 17η Αγωνιστική
|
Εκπομπή
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια
|
Lega Basket Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Μπιλμπάο – Εσπανιόλ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε
|
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
|
22:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπενφίκα – Φαμαλικάο
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντάλας Μάβερικς
|
NBA