Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής
AP Photo/Phelan M. Ebenhack
Onsports team 22 Δεκεμβρίου 2025, 09:48
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12).

Μολονότι Δευτέρα, η δράση είναι «πλούσια» με το… μενού να περιλαμβάνει Premier League, La Liga, τελικό Supercoppa, αλλά και Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Επίσης, σήμερα (22/12) πέφτει η αυλαία της Super League για το 2025, με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12):

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μάλι – Ζάμπια

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00

Novasports Prime

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Λαύριο - Νίκη Βόλου

Elite League

19:00

ΕΡΤ Sports 3

Νότια Αφρική – Ανγκόλα

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Αλβέρκα – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:00

Novasports 2HD

Νάπολι – Μπολόνια

Τελικός Super Cup Ιταλίας

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League, 17η Αγωνιστική

Εκπομπή

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια

Lega Basket Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Εσπανιόλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπενφίκα – Φαμαλικάο

Liga Portugal Betclic 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντάλας Μάβερικς

NBA


