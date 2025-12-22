Ομάδες

Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι
INTIME SPORTS
Onsports team 22 Δεκεμβρίου 2025, 09:27
SUPER LEAGUE

Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι

Με την αναμέτρηση, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός, πέφτει τη Δευτέρα (22/12) η αυλαία της Super League, για το 2025.

Οι δύο ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους, στο τελευταίο ματς πριν τις γιορτές.

Ο Πανσερραϊκός είναι ουραγός, μετρώντας οκτώ διαδοχικές ήττες, χωρίς να έχει σκοράρει σε έξι από αυτά τα ματς. Ο Ζεράρ Σαραγόσα, ενδεχομένως, να παίζει το… κεφάλι του, καθώς υπάρχει ήδη γκρίνια για την αδυναμία ανάκαμψης των «λιονταριών».

Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο (3-0 την ΑΕΛ) την περασμένη αγωνιστική και θέλει να «χτίσει» νέο νικηφόρο σερί, ώστε να παραμείνει γερά στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης.

Το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Δευτέρας (22/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 37
  2. Ολυμπιακός 36
  3. ΠΑΟΚ 35
  4. Λεβαδειακός 25 -14 αγ.
  5. Βόλος 25
  6. Παναθηναϊκός 22 -14 αγ.
  7. Άρης 20
  8. Κηφισιά 18
  9. Παναιτωλικός 15
  10. Αστέρας AKTOR 13
  11. Ατρόμητος 13
  12. ΟΦΗ 12 -14 αγ.
  13. ΑΕΛ 9
  14. Πανσερραϊκός 5 -14 αγ.


