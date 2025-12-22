Ομάδες

Euroleague: Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR
Onsports team 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague: Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

Η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR, για τη 18η αγωνιστική.

Ορίστηκαν οι διαιτητές της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» στο Κάουνας.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν σήμερα (22/12) στη Λιθουανία, όπου την Τρίτη (23/12) θα αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις.  

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ματς. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα σφυρίξουν οι Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία, Γιακούμπ Ζαμόισκι από την Πολωνία και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς από τη Λετονία.



