Αμπουμπακαρί Κοϊτά: Από την πάλη στη Σενεγάλη, πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στην κούρσα του τίτλου

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εφετινής εντυπωσιακής πορείας της ΑΕΚ σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Με το γκολ που πέτυχε στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό και το «μαγικό» τέρμα στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει φέρει την «Ένωση» σε θέση ισχύος όσον αφορά στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μαυριτανός εξτρεμ, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή και πορεία στη ζωή του, καθώς δεν «γεννήθηκε» ποδοσφαιριστής, αλλά ξεκίνησε από ένα τελείως διαφορετικό άθλημα: την πάλη!

Πριν βάλει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και ακολουθήσει τη διαδρομή στο χορτάρι που τον έφερε μέχρι την Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Κοϊτά είχε ήδη διαμορφώσει το αθλητικό «είναι» του μέσα από το Laamb, ήτοι την παραδοσιακή σενεγαλέζικη πάλη.

Η πάλη που «έχτισε» τον ποδοσφαιριστή

Ο Κοϊτά γεννήθηκε το 1998 στην Πικίν της Σενεγάλης, μια περιοχή με έντονο μεταναστευτικό χαρακτήρα κοντά στο Ντακάρ. Η οικογένειά του είχε ρίζες από τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία και το Μάλι, ενώ ο πατέρας του ζούσε ήδη στο Βέλγιο. Σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε στην Αμβέρσα για να ενωθεί με την οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του τη Σενεγάλη και ένα κομμάτι της πρώτης του αθλητικής ταυτότητας.





Πριν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ενεργός στην παραδοσιακή σενεγαλέζικη πάλη Laamb, ένα άθλημα βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα της χώρας. Ο ίδιος έχει αναφέρει πως η δύναμη και η σωματική του διάπλαση προέρχονται από αυτή την ενασχόληση, την οποία θεωρεί καθοριστική για την εξέλιξή του. Μέχρι την ηλικία των 10 ετών, η πάλη αποτελούσε βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, παράλληλα με το ποδόσφαιρο που ήδη είχε ξεκινήσει να τον κερδίζει.

Η ποδοσφαιρική πορεία μεχρι την ΑΕΚ κι η σεζόν της... απογείωσης!

Μετά τη μετακόμισή του στο Βέλγιο, ο Κοϊτά εντάχθηκε σε τοπικές ακαδημίες και πέρασε από συλλόγους όπως η Κόρτραϊκ και η Μπέβερεν. Στα 17 του ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία με τη Γκέελ, στη συνέχεια ακολούθησαν η Γάνδη, ενώ την τριετία πριν μετακομίσει στην ΑΕΚ ήταν παίκτης της Σεντ Τρούιντεν. Στην Ελλάδα ήρθε το καλοκαίρι του 2024 για λογαριασμό της «Ένωσης» κι ενώ κάποιους μήνες νωρίτερα (βλ. Οκτώβριος του 2023) είχε επιλέξει να εκπροσωπεί τη Μαυριτανία σε διεθνές επίπεδο, μία από τις τέσσερις «πατρίδες» που συνδέονται με την καταγωγή και τη διαδρομή του.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά διανύει, ενδεχομένως, την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, όντας από τους πλέον κομβικούς ποδοσφαιριστές στην εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μαυριτανό και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι είναι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια φέτος. Συγκεκριμένα, μετράει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δύο περισσότερες από τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο Νίκολιτς δεν τον ξεκινάει πάντα βασικό, αλλά είτε βρίσκεται στην ενδεκάδα, είτε έρχεται από τον πάγκο ο Κοϊτά έχει εξελιχθεί σε έναν κομβικό παίκτη, όπως αποδείχθηκε στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ για τα playoffs της Super League.