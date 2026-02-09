ΑΕΚ: Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, Γκρούγιτς ο 19ος διαφορετικός σκόρερ
Ο Μπάρναμπας Βάργκα σημείωσε τρία τέρματα στα δύο πρώτα του ματς στη Super League και… θύμισε Ίσμαελ Μπλανκο, ενώ ο Μάρκο Γκρούγιτς έγινε ο 19ος διαφορετικός σκόρερ της ΑΕΚ.
Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να περάσει εύκολα από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.
Ο Ούγγρος επιθετικός ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του στην «Ένωση». Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος που σημείωσε τρία τέρματα στα πρώτα δύο παιχνίδια του με την ΑΕΚ.
Ο «Ζορό» είχε σημειώσει και τα δύο τέρματα των «κιτρινόμαυρων» στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα στις 23 Σεπτεμβρίου 2007 (ΑΕΚ – Ατρόμητος 2-0) και βρήκε δίχτυα και στο Βέροια – ΑΕΚ 0-1, στις 26 Σεπτεμβρίου 2007.
Από τότε υπάρχουν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές που σκόραραν στα πρώτα τους παιχνίδια με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, αλλά είχαν από ένα τέρμα σε κάθε αγώνα. Ο Στίβεν Τσούμπερ σκόραρε στις αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ιωνικός 3-0 στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 και στο ΟΦΗ – ΑΕΚ 3-3 στις 19 Σεπτεμβρίου 2021.
Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος είχε βρει γκολ στα δύο πρώτα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, στις 25 Αυγούστου 2019 (ΑΕΚ – Ξάνθη 1-2) και την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 2-3).
Η ΑΕΚ έχει τους περισσότερους σκόρερ
Στις Σέρρες βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με την ΑΕΚ ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος μέσος έγινε ο 19ος διαφορετικός σκόρερ της «Ένωσης» στη σεζόν, κάτι που κάνει την «Ένωση» την ομάδα με τους περισσότερους στη Super League.
O Ολυμπιακός μετράει 17, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν 16 ενώ ο Λεβαδειακός, ο οποίος διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, μετράει 15 παίκτες που έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Οι σκορερ της ΑΕΚ
- Λούκα Γιόβιτς 16 (31)
- Αμπουμπακαρί Κοϊτά 6 (37)
- Ράζβαν Μαρίν 5 (34)
- Ντέρεκ Κούτεσα 5 (30)
- Ορμπελίν Πινέδα 4 (36)
- Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 4 (33)
- Φραντζί Πιερό 4 (22)
- Δημήτρης Καλοσκάμης 3 (22)
- Μπαρνάμπας Βάργκα 3 (6)
- Φιλίπε Ρέλβας 2 (35)
- Πέτρος Μάνταλος 2 (33)
- Νίκλας Ελιάσον 2 (24)
- Ζουάο Μάριο 2 (22)
- Ρομπέρτο Περέιρα 2 (16)
- Ζίνι 2 (15)
- Ντόμαγκοϊ Βίντα 1 (35)
- Μάρκο Γκρούγιτς 1 (28)
- Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος 1 (28)
- Μιγιάτ Γκατσινόβιτς 1 (23)