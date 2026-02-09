Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, Γκρούγιτς ο 19ος διαφορετικός σκόρερ
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 09 Φεβρουαρίου 2026, 13:58
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, Γκρούγιτς ο 19ος διαφορετικός σκόρερ

Ο Μπάρναμπας Βάργκα σημείωσε τρία τέρματα στα δύο πρώτα του ματς στη Super League και… θύμισε Ίσμαελ Μπλανκο, ενώ ο Μάρκο Γκρούγιτς έγινε ο 19ος διαφορετικός σκόρερ της ΑΕΚ.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε δύο τέρματα, ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε ακόμα ένα κι έδωσε δύο ασίστ κι η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να περάσει εύκολα από τις «κιτρινόμαυρες» Σέρρες, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού.

Ο Ούγγρος επιθετικός ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του στην «Ένωση». Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος που σημείωσε τρία τέρματα στα πρώτα δύο παιχνίδια του με την ΑΕΚ.

Ο «Ζορό» είχε σημειώσει και τα δύο τέρματα των «κιτρινόμαυρων» στο ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα στις 23 Σεπτεμβρίου 2007 (ΑΕΚ – Ατρόμητος 2-0) και βρήκε δίχτυα και στο Βέροια – ΑΕΚ 0-1, στις 26 Σεπτεμβρίου 2007.

Από τότε υπάρχουν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές που σκόραραν στα πρώτα τους παιχνίδια με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, αλλά είχαν από ένα τέρμα σε κάθε αγώνα. Ο Στίβεν Τσούμπερ σκόραρε στις αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ιωνικός 3-0 στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 και στο ΟΦΗ – ΑΕΚ 3-3 στις 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Νέλσον Ολιβέιρα, ο οποίος είχε βρει γκολ στα δύο πρώτα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, στις 25 Αυγούστου 2019 (ΑΕΚ – Ξάνθη 1-2) και την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 2-3).

Η ΑΕΚ έχει τους περισσότερους σκόρερ

Στις Σέρρες βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με την ΑΕΚ ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος μέσος έγινε ο 19ος διαφορετικός σκόρερ της «Ένωσης» στη σεζόν, κάτι που κάνει την «Ένωση» την ομάδα με τους περισσότερους στη Super League.

O Ολυμπιακός μετράει 17, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν 16 ενώ ο Λεβαδειακός, ο οποίος διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, μετράει 15 παίκτες που έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Οι σκορερ της ΑΕΚ

  1. Λούκα Γιόβιτς 16 (31)
  2. Αμπουμπακαρί Κοϊτά 6 (37)
  3. Ράζβαν Μαρίν 5 (34)
  4. Ντέρεκ Κούτεσα 5 (30)
  5. Ορμπελίν Πινέδα 4 (36)
  6. Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 4 (33)
  7. Φραντζί Πιερό 4 (22)
  8. Δημήτρης Καλοσκάμης 3 (22)
  9. Μπαρνάμπας Βάργκα 3 (6)
  10. Φιλίπε Ρέλβας 2 (35)
  11. Πέτρος Μάνταλος 2 (33)
  12. Νίκλας Ελιάσον 2 (24)
  13. Ζουάο Μάριο 2 (22)
  14. Ρομπέρτο Περέιρα 2 (16)
  15. Ζίνι 2 (15)
  16. Ντόμαγκοϊ Βίντα 1 (35)
  17. Μάρκο Γκρούγιτς 1 (28)
  18. Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος 1 (28)
  19. Μιγιάτ Γκατσινόβιτς 1 (23)


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
«Στα 6 εκατομμύρια δολάρια η Χάποελ για Χέιζ»
13 λεπτά πριν «Στα 6 εκατομμύρια δολάρια η Χάποελ για Χέιζ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Ο συμβολισμός με το «πειρατικό» στη νέα εμφάνιση
37 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Ο συμβολισμός με το «πειρατικό» στη νέα εμφάνιση
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τσέριν και Τουμπά
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τσέριν και Τουμπά
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
ΑΕΚ: Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, Γκρούγιτς ο 19ος διαφορετικός σκόρερ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Ο Βάργκα θύμισε… Μπλάνκο, Γκρούγιτς ο 19ος διαφορετικός σκόρερ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved