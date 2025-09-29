ΑΕΚ: Ο Πιερό που δίνει νίκες κι η βεβαιότητα του Νίκολιτς για Γιόβιτς

INTIME SPORTS

Ο Φραντζί Πιερό βρήκε ξανά δίχτυα κι έδωσε ακόμα μια νίκη για την ΑΕΚ, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς είναι… σίγουρος και για τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ψάχνει κι αυτός το γκολ μετά το ντεμπούτο του.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο κι επέστρεψε στις νίκες στη Super League, έχοντας σκόρερ σε ακόμα ένα ματς τον Φραντζί Πιερό.

Ο επιθετικός από την Αϊτή βρήκε δίχτυα μετά από 189 ημέρες στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Ήταν σαν να έσπασε την… κατάρα, καθώς τις επόμενες 28 ημέρες σημείωσε άλλα τρία τέρματα, μετρώντας συνολικά τέσσερα σε πέντε αγώνες. Μάλιστα, ήταν το τέταρτο διαδοχικό γκολ του σε ισάριθμα ματς, στα οποία ξεκίνησε βασικός.

Είναι ξεκάθαρο ότι η εμπιστοσύνη κι η υπομονή που του έδειξε ο Νίκολιτς απέδωσαν καρπούς με τον Πιερό να μην είναι απαραίτητα εντυπωσιακός, αλλά να κάνει πλέον αυτό που είναι η βασική… δουλειά του επιθετικού: Να βάζει γκολ. Αυτό που ψάχνει κι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα», στον εντός έδρας ματς με τον Άρη Λεμεσού, αλλά έκτοτε έχει μείνει άσφαιρος (σε έξι αγώνες που έπαιξε)!

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, μιλώντας σχετικά στη συνέντευξη Τύπου έδειξε να μην… αγχώνεται, υπογραμμίζοντας ότι: «Την ίδια κουβέντα κάναμε και για τον Πιερό που δεν μπορούσε να σκοράρει. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί και με τον Γιόβιτς», αναφέροντας επίσης πως: «Το θέμα του επιθετικού είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογίας. Ο Λούκα δεν είναι παιδί, ξέρει να διαχειρίζεται την πίεση. Με ενδιαφέρει όχι να σκοράρει, αλλά το παιχνίδι του και η συνεργασία με τους συμπαίκτες του».