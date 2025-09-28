ΑΕΚ: «Δεν με ενδιαφέρει να σκοράρει, αλλά το παιχνίδι του» - Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Γιόβιτς

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο κι επέστρεψε στις νίκες στη Super League.

Ο Νίκολιτς είδε την ομάδα του να επιστρέφει στην κορυφή κι εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την αμυντική λειτουργία της. Επίσης, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στον Λούκα Γιόβιτς, υπογραμμίζοντας ότι: «Το θέμα του επιθετικού είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογίας».

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς:

Η αρχική του τοποθέτηση: «Ακόμα τρεις βαθμοί για μας, ακόμα ένα clean sheet. Από την άλλη το πρώτο μέρος ήταν καταστροφικό, ίσως το χειρότερό μας ημίχρονο. Πάντα πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση είναι απαιτητικά τα πράγματα. Δεν ήταν αποδεκτή όμως η απόδοση. Ανεβάσαμε τον ρυθμό στο δεύτερο μέρος, είχαμε ευκαιρίες, ο αντίπαλος δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Αξίζαμε τη νίκη. Στρέφουμε την προσοχή μας στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση, ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας και συγχαρητήρια για τον Πέτρο Μάνταλο που τον καθιστούν έναν πραγματικό θρύλο οι 400 συμμετοχές».



Το σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο και το 4-4-2: «Στο ημίχρονο δεν έκανα αλλαγή. Δεν ήταν το θέμα η διάταξη, αλλά η συμπεριφορά μας. Στο πρώτο μέρος στείλαμε την μπάλα άουτ χωρίς πίεση και είχαμε πολλές λάθος πάσες. Δεν πιέζαμε ουσιαστικά επίσης. Ακόμη κάναμε ένα rotation, έπρεπε να δώσουμε λεπτά σε παίκτες για να αποφύγουμε και κάποιους τραυματισμούς. Αν δούμε ότι σκοράραμε και κερδίσαμε χωρίς τραυματισμούς είναι θετικό. Τα πλάνα μου έχουν βάθος δύο-τριών αναμετρήσεων. Ήθελα να παίξω με δύο στράικερς και να δω τη συμβατότητα και έβγαλα χρήσιμα συμπεράσματα. Η διάταξη μας ήταν επιθετική. Παίζαμε χωρίς αμυντικό μέσο και τον Πένραϊς. Ανέμενα αυτό το παιχνίδι από τον αντίπαλο. Αμυντικά ήταν η πιο εύκολη αναμέτρηση, είχαν δύο σουτ μόνο. Στο πρώτο μέρος είχαμε έναν εκνευρισμό, δεν πιέζαμε ουσιαστικά, δώσαμε δύο κατοχές εύκολες. Στο δεύτερο μέρος άλλαξαν τα πράγματα, ήμασταν πιο επιθετικοί στο πρέσινγκ, η μπάλα άλλαζε γρήγορα και ανεβάσαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού».



Για την αποφυγή ευκαιριών από τον αντίπαλο: «Συμφωνώ. Πρέπει να ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Είναι σημαντική η αμυντική σταθερότητα. Είμαστε 13 φορές αήττητοι με αρκετές φορές με μηδέν παθητικό. Μου άρεσε ξανά η αμυντική σταθερότητα, είχαμε την καλύτερη αμυντική λειτουργία. Επιθετικά ήταν και καλά και κακά, αλλά αυτά εξαρτώνται και από τη διάθεση των παικτών και την ψυχική τους κατάσταση. Στο δεύτερο πιέσαμε, η μπάλα άλλαζε σε αντίθεση με το πρώτο μέρος όπου είχαμε χάσει τη συγκέντρωση. Η ουσία είναι οι τρεις βαθμοί, χάρη στην αμυντική σταθερότητα. Θέλω να κερδίζουμε με θέαμα αλλά πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση τα πράγματα είναι απαιτητικά».



Για τους Πιερό και Γιόβιτς: «Το θέμα του επιθετικού είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογίας. Ο Λούκα δεν είναι παιδί, ξέρει να διαχειρίζεται την πίεση. Με ενδιαφέρει όχι να σκοράρει, αλλά το παιχνίδι του και η συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Την ίδια κουβέντα κάναμε και για τον Πιερό που δεν μπορούσε να σκοράρει. Χαίρομαι πολύ που σκοράρει και είναι ευχάριστο αυτό. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί και με τον Γιόβιτς».