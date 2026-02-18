Challenge Cup: «Λύγισε» στις λεπτομέρειες και αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ

Eurokinissi Sports

Στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup ολοκληρώθηκε η πορεία του ΠΑΟΚ μετά τη δεύτερη ήττα 3-2 σετ από την Άαλστ στην Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία τεράστια προσπάθεια στον δεύτερο προημιτελικό του Challenge Cup βόλεϊ ανδρών, «επέστρεψε» απ’ το 2-0 σετ απέναντι στη βελγική Άαλστ, οδήγησε τον αγώνα στο... όριο (είχε ηττηθεί με 3-2 στο πρώτο ματς στο Βέλγιο), όμως τα λάθη στο φινάλε έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενουμένων που πήραν την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης με νέα νίκη 3-2.

Στα δύο πρώτα σετ η βελγική ομάδα είχε εξαιρετική οργάνωση σε μπλοκ κι επίθεση, πήρε σημαντικές διαφορές από νωρίς και «καθάρισε» με 20-25 και 21-25. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε «αντίδραση» στο τρίτο σετ και με τους Κόλεφ, Κοκκινάκη πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα με 14-7. Οι Βέλγοι μείωσαν στο 17-15, όμως ο δικέφαλος του Βορρά είχε καθαρό μυαλό κι έφτασε στο 25-18.

Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο ως το 8-8, όμως εκεί οι Βέλγοι κατάφεραν με ένα σερί 3-0 να ανεβάσουν τη διαφορά στο 12-9. Ο ΠΑΟΚ «αντέδρασε» ξανά με τους Ερνάντεζ και Κόλεφ έχτισε το δικό του σερί και πήγε το σκορ στο 25-23 έπειτα από λάθος σερβίς του Μάρκες.

Στο τάι-μπρέικ, ωστόσο, η Άαλστ με άσσο του Σλάιτ πήρε προβάδισμα με 5-7 και 6-8 ενώ με σπασίματα από το μπλοκ, ενώ ξέφυγε σε ένα κρίσιμο σημείο με 7-10 από πάιπ του Τζιάνι. Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 9-10 ωστόσο οι Βέλγοι ήταν καλύτεροι στο τάι μπρέικ και με 12-15, πήραν το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Challenge Cup.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων και της Άαλστ προήλθαν από 10 άσσους, 52 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 20-25, 21-25, 25-18, 25-23, 12-15

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (2/7 επ., 4 μπλοκ), Κοκκινάκης 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 52% υπ. – 35% άριστες), Κόλεφ 13 (8/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/30 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 22 (19/46 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 29% υπ. – 18% άριστες) / Καρασαββίδης (λ, 56% υπ. – 35% άριστες), Μιχελάκης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.

Άαλστ (Φρανκ Ντεπέστελε): Βόρτελμποερ 9 (3/4 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Σλιτ 4 (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μαρκές 23 (19/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 68% υπ. – 32% άριστες), Τζιάνι 17 (12/26 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. – 14% άριστες), Ρέμπελ 17 (13/32 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βλάχοβιτς 8 (3/13 επ., 5 μπλοκ) / Βερβίμπ (λ, 45% υπ. – 17% άριστες), Βαν Ντε Βέλντε, Μέρτενς 1 (1 μπλοκ).