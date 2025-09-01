Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)
EUROKINISSI
Onsports team 01 Σεπτεμβρίου 2025, 07:36
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)

Ο Φραντζί Πιερό κατάφερε να βάλει τέλος στην «αφλογιστία» του, καθώς βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο κι έβαλε μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ.

Ο επιθετικός από την Αϊτή πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου δέχθηκε έντονη κριτική, ωστόσο ο ίδιος δεν το έβαλα κάτω.

Στα τελευταία παιχνίδια βρέθηκε κοντά στο γκολ και τελικά στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην «OPAP Arena» έσπασε την… κατάρα.

O Πιερό άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό, βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά μετά από 189 ημέρες! Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι το έκανε κόντρα στον ίδιο αντίπαλο που είχε πετύχει και το τελευταίο του τέρμα. Η προηγούμενη φορά που είχε σκοράρει ήταν και πάλι κόντρα στον Αστέρα, στο 3-0 της ΑΕΚ στην Τρίπολη, στις 23 Φεβρουαρίου.

Ο κόσμος της «Ένωσης» τον αποθέωση, φωνάζοντας «Βάλε ένα γκολ να τρελαθώ Πιερό».

ΑΕΚ - Αστέρας | Το 1-0 με κεφαλιά του Πιερό!



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Αγγλία: Η συγγνώμη του Τούχελ στον Μπέλιγχαμ
19 λεπτά πριν Αγγλία: Η συγγνώμη του Τούχελ στον Μπέλιγχαμ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Ο Πιερό σκόραρε ξανά μετά από 6 μήνες κόντρα στον ίδιο αντίπαλο! (Βίντεο)
ΣΠΟΡ
US Open: Αυτός είναι ο εκατομμυριούχος CEO που έκλεψε καπέλο από παιδί - Βίντεο
4 ώρες πριν US Open: Αυτός είναι ο εκατομμυριούχος CEO που έκλεψε καπέλο από παιδί - Βίντεο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο
7 ώρες πριν ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved