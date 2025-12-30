EuroLeague: Η Ζαλγκίρις σόκαρε τη Χάποελ στο Ισραήλ και έβαλε φωτιά στην κορυφή - Η βαθμολογία

Οnsports Team

Μεγάλη έκπληξη στο Ισραήλ, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας να επικρατεί με 93-80 της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ - Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό AKTOR να πιάσει κορυφή.

Με μία μεγάλη έκπληξη κλείνει ο πρώτος γύρος της Euroleague καθώς η Ζαλγκίρις νίκησε 93-80 την πρωτοπόρο Χάποελ στο Τελ Αβίβ για τη 19η αγωνιστική.

Μετά την ήττα τους οι Ισραηλινοί βρίσκονται στο 13-6 και ακριβώς από κάτω... καραδοκούν Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα (12-6) για να της πιάσουν στην κορυφή στην... αυγή του 2026 εφόσον κερδίσουν τις αναμετρήσεις τους. Η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 11-8 και πατάει πιο γερά στην πρώτη δεκάδα.

Οι Λιθουανοί πηραν τα ριμπάουντ στο πρώτο μισό του αγώνα, είχε κυριαρχία κάτω από τα καλάθια και απορρόφησε το ενθουσιώδες ξεκίνημα των γηπεδούχων (25-13 στο 9΄) ώστε να κλείσει το ημίχρονο -ουσιαστικά- στα ίσια (40-39). Και για πρώτη φορά μπροστά στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (40-42).

Οι γηπεδούχοι έμοιαζαν υπνωτισμένοι στο διάστημα εκείνο, επιτρέποντας στην ομάδα του Μασιούλις να δημιουργήσει συνθήκη νίκης, όταν ξέφυγε με +12 (51-63) λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ηταν δύσκολα τα πράγματα για την Χάποελ, που δεν είχε στη διάθεσή της τον τραυματία Μίτσιτς, έναν παίκτη που συνήθως βγαίνει μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.

Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος και η Ζαλγκίρις συντήρησε τη διαφορά με... απρόσμενα εύκολο τρόπο για να φτάσει στη νίκη με το τελικό 80-93.

Ο Φρανσίσκο με 13π, 8ασ., ο Γουϊλιαμς-Γκος με 17π., 4ασ., ο Τουμπέλις με 12π., 8ρ. και ο Ράιτ με 15π. ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που είχαν σχεδόν διπλάσια ριμπάουντ. Από την ομάδα του Ιτούδη ξεχώρισαν οι Μπράιαντ (14π.) και Τζόουνς (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 40-39, 53-63, 80-93

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 18 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 5 ασίστ), Μπλέικνι 9 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Μπράιαντ 14 (5/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Ένις, Μάλκολμ 4 (2/7 σουτ), Γουέινραϊτ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οτούρου 12 (4/6 δίποντα, 4/6 βολές), Μάνταρ 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 17 (6/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 13 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ράιτ 15 (5/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 10 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Λο 8 (1), Σλίβα 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιρούτις, Μπουτκέβιτσους 9 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο), Ουλάνοβας 2 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Στις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 80-93

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παρί (Γαλλία) 94-89

Βαλένθια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 86-73

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 74-90

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

