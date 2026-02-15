ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)

Οnsports Τeam

Η ΑΕΚ με ένα επικό promo προανήγγειλε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 21η αγωνιστική της Super League.

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη Θεσσαλονίκη, σε ένα καθοριστικό παιχνίδι στη μάχη του τίτλου.

Η ΑΕΚ είναι στο +3 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όμως, έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά στην Αθήνα. Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν καλά ότι με ενδεχόμενο «διπλό», σε ένα ματς που δεν είναι το φαβορί, θα καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση, χωρίς να εξαρτώνται από το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.

Η δοκιμασία της Τούμπας, άλλωστε, είναι το τελευταίο ντέρμπι που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της regular season στη Super League. Στη συνέχεια θα παίξει με Λεβαδειακό (εντός, κεκλεισμένων των θυρών), Βόλο (εκτός), ΑΕΛ (εντός), Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός).

Λίγες ώρες πριν το ντέρμπι «Δικεφάλων», η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε μια επική ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με τη φράση «Φτάσαμε στον Βορρά».