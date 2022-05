Euroleague Final Four: Οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου - Το ταξίδι για το Βελιγράδι

To Final Four Βελιγραδίου βρίσκεται προ των πυλών και το OnSports αναλύει την πορεία των τεσσάρων «μνηστήρων» της ευρωπαϊκής κούπας

Η ώρα του final four έφτασε. Στις 19 Μαΐου Ολυμπιακός και Εφές, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ θα πέσουν στην «μάχη» της Stark Arena στο Βελιγράδι όντας και οι τέσσερις διψασμένες για τον τίτλο.

Πως έφτασαν ως εκεί; Τι περιμένουμε να δούμε στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ; Το OnSports αναλύει...

Αναντολού Εφές

Η προκάτοχος του τίτλου αμφισβητήθηκε πολλάκις τη φετινή σεζόν για το αν θα φτάσει μέχρι το Βελιγράδι, πόσο μάλλον για το αν θα μπορέσει να κάνει το back to back και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Την προηγούμενη σεζόν επιβεβαίωσε τη δυναμική της και στο φάιναλ-φορ της Κολωνίας πήρε αυτό που πραγματικά της άξιζε και κυνηγούσε την τελευταία διετία, απόρροια του πολύ δυνατού, ποιοτικού και έμπειρου κορμού που δημιούργησε. Όσο για εντός των συνόρων κατέκτησε ξανά στο ρελαντί -μάλιστα- το πρωτάθλημα. Σχετικά με το ρόστερ ουσιαστικά έχασε μόνο τον σέντερ Σανλί (Μπαρτσελόνα) και τον αντικατέστησε με τον ταλαντούχο Σέρβο ψηλό Πετρούσεφ από τη Μέγκα Μπάσκετ, παίκτη που επιλέχθηκε στο πρόσφατο ντραφτ του ΝΒΑ. Παρότι βαθμολογικά στην κανονική περίοδο δεν πέτυχε απόλυτα τον στόχο της και πήγε στα playoffs με μειονέκτημα έδρας, καμία σημασία δεν έχει στην τελική, αφού οι Τούρκοι δε δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να βγάλουν νοκ-άουτ την Αρμάνι και να κερδίσουν «ξεκούραστα» την πρόκριση στο Βελιγράδι. Απόρροια της ποιοτικής και έμπειρης ομάδας του Εργκίν Αταμάν το βραβείο του MVP στον άσο της Εφές, Βασίλιε Μίτσιτς. Ο τεχνικός της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης έχει θέσει ψηλά τον πήχη τονίζοντας ξανά και ξανά πως η ομάδα του θα ανέβει ακόμη μία χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης. Θα βγουν αληθινές οι «προφητείες» του Αταμάν; Θα φανούν όλα στην Stark Arena.

Μπαρτσελόνα (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους)

Στο περσινό Final Four (2021) έφτασε μέχρι την πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια (τελευταία το 2010) έφτασε στον τελικό, το πάλεψε αλλά τελικά ηττήθηκε από την Εφές. Φέτος ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, στη 2η σεζόν του στη Μπαρτσελόνα, είχε από την αρχή ως στόχο μόνο τον τελικό και για αυτό έχτισε το φετινό πλούσιο και γεμάτο σε όλες τις θέσεις ρόστερ. Με τις προσθήκες των ταλαντούχων Γιοκουμπάιτις, Λαπροβίτολα και Χέιζ αλλά και την παραμονή του Μπράντον Ντέιβις έχει ποιοτικές λύσεις και back up πλάνα σε όλες τις θέσεις. Oι Καταλανοί έμειναν σταθερά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα όντας το απόλυτο φαβορί για να σηκώσει την κούπα στη σερβική πρωτεύουσα. Μόνον η Ρεάλ πέτυχε το ρεκόρ της για κάποιες αγωνιστικές πριν κάνει «κοιλιά» με την «Μπάρτσα» να μην έχει αντίπαλο στην πρώτη θέση. Στα playoffs διασταυρώθηκαν με την φαινομενικά πιο αδύναμη Μπάγερν Μονάχου, η οποία ωστόσο έβαλε τους Ισπανούς σε μπελάδες σε μία σειρά που όλοι περίμεναν να βγουν... σκούπες. Με μπρέικ των Βαυαρών μέσα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» η σειρά πήγε στο Μόναχο και χρειάστηκαν πέντε ματς, προκειμένου να εξασφαλίσει η Μπαρτσελόνα τη συμμετοχή της στο Final Four. Έχει όλα τα φόντα να πετύχει και σίγουρα το πάνω χέρι στο ισπανικό κλάσικο με μεγαλύτερα ποσοστά νικών από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ρεάλ Μαδρίτης (Πάμπλο Λάσο)

Η πιο αμφιλεγόμενη φιναλίστ της φετινής Ευρωλίγκας ακούει στο όνομα Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από μία σεζόν που έχασε πολλούς παίκτες από τον βασικό κορμό της (Καμπάτσο και Ντεκ στο ΝΒΑ, Ράντολφ τραυματισμός τον Δεκέμβριο) οι Μαδριλένοι καλούνταν να σχεδιάσουν άμεσα την επόμενη μέρα. Οι επιλογές των Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και του Χάνγκα ο ταλαντούχος πλέι-μέικερ Ερτέλ και ο πολύπειρος φόργουορντ Γιαμπουσέλε πρόσθεσε εμπειρία στους ψηλούς. Ο Πάμπλο Λάσο έχει συμπληρώσει δεκαετία στη «Βασίλισσα» και είναι μακράν ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της με τους «παλιούς» Κοζέρ, Γιούλ, Ρούντι, Τέιλορ, Τόμπκινς, Ράντολφ, Κάρολ και φυσικά τον θηριώδη σέντερ Ταβάρες που δεν έχει αντίπαλο στη ρακέτα αλλά και τους νεότερους Αμπάλδε, Αλοθέν, Πουαριέ, Βούκτσεβιτς ίσως το πιο βαθύ ρόστερ της διοργάνωσης. Η Ρεάλ ξεκίνησε δυναμικά στη διοργάνωση θέτοντας από νωρίς υψηλούς στόχους, όμως από τον Απρίλιο η αγωνιστική κόπωση, τα προβλήματα απουσιών με τραυματισμούς και Covid-19 έφεραν συνεχόμενες ήττες, δυσαρέσκεια και παρασκήνια. Δημοσιεύματα ήθελαν ακόμη και «διαζύγιο» Λάσο με Ρεάλ λόγω κακού κλίματος στα αποδυτήρια. Ερτέλ και Τόμπκινς τέθηκαν εκτός ομάδας στις 9 Απριλίου για παραβατική συμπεριφορά. Ωστόσο, όλα αυτά μικρή σημασία έχουν γιατί παρά τα όσα συνέβησαν και τις σωρηδόν «γκέλες» η Βασίλισσα έφτασε μέχρι τα playoffs κι από εκεί στο Βελιγράδι. Η ομάδα της Μαδρίτης ήταν η μοναδική που πέτυχε «σκούπα» και 3-0 επί της Μακάμπι εκμεταλλευόμενη πλήρως το πλεονέκτημα έδρας και τη δύναμη της έδρας του Wizzink Center. Στην Stark Arena δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ο ισπανικός εμφύλιος θα έχει 40΄ διάρκεια στις 19 Μαΐου και μόνο ένας θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό, για να διεκδικήσει την κούπα...

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας)

Άκρως επιτυχημένη θεωρείται η παρουσία του Ολυμπιακού στην φετινή Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να προκριθούν στο Final Four κάτι το οποίο στην αρχή της σεζόν φαινόταν ουτοπικό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου και έκανε την έκπληξη, καθώς ο πρωταρχικός στόχος ήταν η είσοδος στα palyoffs. Oι Πειραιώτες πέτυχαν μάλιστα να έχουν και το πλεονέκτημά έδρας, καθώς προστάτευαν την έδρα τους όλη τη σεζόν και έφεραν σημαντικές νίκες μακριά από το ΣΕΦ. Πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας είναι ο Σάσα Bεζένκοφ που έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ο φετινός MVP του Ολυμπιακού καθώς έδωσε πολύτιμους πόντους και έπαιζε και καταπληκτική άμυνα σε πολλές περιπτώσεις. Ακολούθησε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος πέτυχε τα πιο κρίσιμα καλάθια. Όσον αφορά τις μεταγραφές Μουσταφά Φαλ, Τόμας Ουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ προσαρμόστηκαν άμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα διάστημα με αρνητικά αποτελέσματα όμως βρήκαν τις λύσεις και ανέτρεψαν αυτήν την εικόνα. Ο Ολυμπιακός ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες στην Ευρώπη κι αυτό αντικατοπτρίζεται στην βαθμολογική κατάταξη και την δεύτερη θέση στο φίνις της regular season. Στα παιχνίδια με τη Μονακό η υπεροχή στην εμπειρία έκανε τη διαφορά και παρότι δεν πέτυχε «σκούπα», δεδομένης τη άκρως επικίνδυνης αντιπάλου είδαμε τα πιο συναρπαστικά ματς στα φετινά playoffs, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να βγει αλώβητη και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός πάει ως το απόλυτο αουτσάιντερ όμως σε αυτά τα παιχνίδια όλα είναι δυνατό να συμβούν.