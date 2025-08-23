Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live του στο Instagram αναφέρθηκε στην υπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου τονίζοντας ότι στόχος είναι να γίνει πενταετής ανανέωση.

Ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει κάνει τις κινήσεις του για να διατηρήσει τον βασικό κορμό της επιτυχημένης ομάδας του για τα επόμενα πολλά χρόνια και όπως όλα δείχνουν τώρα ήρθε η σειρά του Ντίνου Μήτογλου.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του Instagram αναφέρθηκε στην περίπτωση του Έλληνα φόργουορντ και ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να φοράει τα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα. Αναλυτικότερα, δεν έκρυψε την αγάπη που τρέφει για τον 29χρονο άσο και ξεκαθάρισε πως το επόμενό του συμβόλαιο θα έχει διάρκεια για πέντε χρόνια.

Μάλιστα τόνισε ότι αυτό είναι και... απαίτηση του γιου του, Παύλου Γιαννακόπουλου.

"Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα θα με πλάκωνε ο Παύλος" είπε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.