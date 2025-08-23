Ομάδες

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 14:01
EUROPA LEAGUE

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

Οι Τούρκοι που βρέθηκαν στο Στάδιο για το ματς με τον Παναθηναϊκό, μετά το τέλος του αγώνα φρόντισαν να μην αφήσουν σκουπίδια πίσω τους.

Στο Καλλιμάρμαρο κυμάτιζαν τη σημαία με το έμβλημα της Σαμσουνσπόρ. Δηλαδή τον έφιππο Κεμάλ Ατατούρκ. Στο ΟΑΚΑ είχαν διαφορετική συμπεριφορά οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, όπου είχαν και την πίκρα της ήττας.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση και πριν αποχωρήσουν από το ΟΑΚΑ και τη χώρα στη συνέχεια, φρόντισαν να μην αφήσουν σκουπίδια. Μάζεψαν χαρτάκια, σακουλάκια, πλαστικά ποτήρια και όσα έπρεπε να καθαριστούν στην εξέδρα τους οι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ.

Σε μια ομολογουμένως όμορφη κίνηση, στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς. Και όχι σε όσα προβάλουν ειδικά τα τούρκικα ΜΜΕ, θέλοντας να προκαλέσουν ένταση ενόψει της ρεβάνς στην Σαμψούντα.

@malavi55

Panathinaikos FC - Samsunspor Avrupa Ligi maçı sonrası Samsunspor taraftarları kadınlar çocuklar hep beraber tribündeki çöplerini toplayıp trübünü tertemiz bırakarak örnek bir davranış sergiledi

♬ orijinal ses - Olgun





