Ομπράντοβιτς: «Είμαι απογοητευμένος από τους παίκτες μου, ντροπή τους»

Έξαλλος ήταν ο Σέρβος τεχνικός με την ήττα της ομάδας του από την Ντουμπάι, για την ABA League, λίγες ήμερες πριν από το πολύ δύσκολο ματς της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η νέα ήττα της Παρτιζάν από την Ντουμπάι, με 82-70, έκανε έξαλλο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είδε τους παίκτες του λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο να παρουσιάζουν μια κάκιστη εικόνα. Ο «Ζοτς» δεν δίστασε να μιλήσει με σκληρά λόγια, αμέσως μετά το ματς, λέγοντας ότι αυτή η εικόνα τους αποτελεί ντροπή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς:

«Μετά τον τελευταίο αγώνα με τη Μπαρτσελόνα, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη συμπεριφορά τους, για την επιθυμία τους να παίξουν μπάσκετ και να προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα. Απόψε, δεν ήταν έτσι. Δεν ξέρω τον λόγο για αυτό. Ήταν μια πολύ, πολύ κακή εικόνα και πρέπει να κάνουμε κάτι για να τους ξυπνήσουμε.

Οι παίκτες πρέπει να νοιάζονται για τους οπαδούς. Πρέπει να δείξουν όρεξη, γιατί έρχεται πολύς κόσμος, όχι μόνο εδώ, αλλά παντού στην Ευρώπη. … Είναι μεγάλη ντροπή, πραγματικά μεγάλη ντροπή.

Ο Μίλτον επέστρεψε μετά από μακρά απουσία, ενώ ο Καλάθης είχε μόνο μία προπόνηση. Αλλά τουλάχιστον και οι δύο έδειξαν κάτι, ενώ οι άλλοι… Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους άλλους. Είμαι πολύ απογοητευμένος».