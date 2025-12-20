ΑΕΚ: «Γεμάτη» πολιτιστικές δράσεις κι εκπλήξεις η χριστουγεννιάτικη γιορτή στην «OPAP Arena»

Μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτική γιορτή, ανοικτός για όλους, έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ ΑΕΚ το απόγευμα της Κυριακής (21/12), πριν από τη σέντρα του αγώνα με τον ΟΦΗ, για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Η «Ένωση» υποδέχεται την κρητική ομάδα στον τελευταίο αγώνα της πριν από τις γιορτές.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς κυνηγούν την 12η νίκη στα τελευταία 13 παιχνίδια τους, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο το 2025.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο της τελευταίας αναμέτρησης της χρονιάς, έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία θα ξεκινήσει στις 16:00 στην Πλατεία του Αετού.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους, ενώ θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ώρα της μεγάλης Χριστουγεννιάτικης γιορτής μας έφτασε!

H ΑΕΚ και ο κόσμος της υποδέχονται τα Χριστούγεννα με μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, ανοιχτή για όλους, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena.

H γιορτή μας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Πλατεία Αετού) θα αρχίσει στις 16.00 με πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους.

STAVENTO & DAPHNE LAWRENCE θα μας ξεσηκώσουν με μια μοναδική συναυλία!

Οι Polis Ensemble και η Παιδική Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑ θα δώσουν επίσης το δικό τους χρώμα στην γιορτή.

H εκδήλωση θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Από τις 19.00 και μέχρι λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, το πάρτι θα συνεχιστεί με τις μουσικές επιλογές του DJ Σάββα Πούμπουρα, που θα είναι και ο παρουσιαστής της βραδιάς.

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα, είναι μαζί με την ΑΕΚ!

Σας περιμένουμε!»