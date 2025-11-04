Ερυθρός Αστέρας: Εξιτήριο για Κάρτερ, ερωτηματικό ο Νουόρα

Οnsports Τeam

Ο Τάισον Κάρτερ μετά από 3 βδομάδες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και φυσικά δε θα αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ λιγοστές είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του Τζόρνταν Νουόρα.

Πλούσιο και σήμερα το ιατρικό ανακοινωθέν για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα με τα νέα όμως να είναι ευχάριστα.

Ο Τάισον Κάρτερ μετά από 3 βδομάδες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά όπως είναι φυσιολογικό και αυτονόητο δεν πρόκειται να αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός άσος είχε υποστεί πνευμονική εμβολή, αλλά η πορεία της υγείας του είναι εξαιρετική και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να συνεχίσει την αποθεραπεία στο σπίτι του.

Εκτός για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς θα είναι και οι Αϊζάια Κάνααν, Τζοέλ Μπολομπόι, Ντεβόντε Γκράχαμ και Χασιέ Ριβέρο που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Όσο για τον Τζόρνταν Νουόρα η συμμετοχή του είναι αβέβαιη καθώς υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα προλάβει το ματς με το «τριφύλλι».