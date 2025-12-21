Premier League: Χωρίς… στάσεις η Άρσεναλ - Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ

EPA/Peter Powell, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Πιο εύκολα απ’ ό,τι μαρτυρά το τελικό 1-0, η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Έβερτον και διατηρήθηκε στην κορυφή της Premier League μετά την ολοκλήρωση της 17ης αγωνιστικής.

Οι «Κανονιέρηδες» επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και είχαν δύο δοκάρια, χωρίς ουσιαστικά να απειληθούν. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Βίκτορ Γκιοκέρες στο 27ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι, σφραγίζοντας μια επαγγελματική νίκη για την ομάδα του.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση της Λιντς, η οποία επικράτησε με 4-1 της Κρίσταλ Πάλας στο «Έλαντ Ρόουντ» και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Κάλβερτ-Λιούιν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο γκολ, ενώ ο Άμπαντου πρόσθεσε ακόμη ένα, σε μια βραδιά όπου τα «Παγώνια» κυριάρχησαν απόλυτα και επιβεβαίωσαν την ανοδική τους πορεία.

Στο Λονδίνο, η Λίβερπουλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό», επικρατώντας 2-1 της Τότεναμ και φτάνοντας την Τσέλσι στην 4η θέση της βαθμολογίας. Το παιχνίδι άλλαξε ισορροπίες στο 33ο λεπτό με την αποβολή του Τσάβι Σίμονς, γεγονός που εκμεταλλεύτηκαν οι «κόκκινοι».

Ο Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 56’, αλλά τραυματίστηκε στη φάση του γκολ προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, ενώ ο Εκιτικέ διπλασίασε τα τέρματα στο 66’. Η Τότεναμ δεν παρέδωσε τα όπλα, μείωσε με τον Ρισάρλισον, όμως ολοκλήρωσε το ματς με εννέα παίκτες λόγω της αποβολής του Ρομέρο στις καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4', 20' Βολντεμάντε-49' Τζέιμς, 66' Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67' Σεμένιο-90' Μπρόγια)

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6', 69' Χάαλαντ, 38' Ράιντερς)

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63', 72' Λιούις-Πότερ)

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83΄ Ρισάρλισον - 56΄ Ίσακ, 66΄ Εκιτικέ)

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ - 90+2΄πεν. Ντέβενι)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 21/12

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

1. Άρσεναλ 39

2. Μάντσεστερ Σίτι 37

3. Άστον Βίλα 33 -16αγ.

4. Τσέλσι 29

5. Λίβερπουλ 29

6. Σάντερλαντ 27

7. Κρίσταλ Πάλας 26

8. Μάντσεστερ Γ. 26 -16αγ.

9. Έβερτον 24

10. Μπράιτον 24

11. Νιούκαστλ 23

12. Μπρέντφορντ 23

13. Μπόρνμουθ 22

14. Τότεναμ 22

15. Φούλαμ 20 -16αγ.

16. Λιντς 19

17. Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

18. Γουέστ Χαμ 13

19. Μπέρνλι 11

20. Γουλβς 2