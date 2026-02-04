Ομάδες

NBA: Ξέσπασμα Μπακς κόντρα στους Μπουλς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς
AP Photo/Morry Gash
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 09:14
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Σικάγο Μπουλς

NBA: Ξέσπασμα Μπακς κόντρα στους Μπουλς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

Οι Μιλγουόκι Μπακς έβαλαν τέλος στο αρνητικό τους σερί, μετατρέποντας σε παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι με τους Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας 131-115.

Παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την ώρα που οι φήμες ενόψει της trade deadline δίνουν και παίρνουν, τα «Ελάφια» παρουσίασαν για πρώτη φορά μετά από καιρό ένα πειστικό και ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διαφορά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου οι Μπουλς εκμεταλλεύτηκαν κάποια λάθη και πλησίασαν στο σκορ, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να απειλήσουν ουσιαστικά την κυριαρχία των Μπακς.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μιλγουόκι πανηγύρισε την πρώτη του νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 19-29 και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για συμμετοχή στο play-in tournament.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από πλευράς Σικάγο, ξεχώρισε ο Κόμπι Ουάιτ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Πίστονς-Νάγκετς 124-121

 

Πέισερς-Τζαζ 122-131

 

Ουίζαρντς-Νικς 101-132

 

Νετς-Λέικερς 109-125

 

Χιτ-Χοκς 115-127

 

Μάβερικς-Σέλτικς 100-110

 

Μπακς-Μπουλς 131-115

 

Θάντερ-Μάτζικ 128-92

 

Ουόριορς-Σίξερς 94-113

 

Μπλέιζερς-Σανς 125-130



