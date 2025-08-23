Eurobasket: Εκτός τουρνουά ο Τόμας Σατοράνσκι

Onsports Team

Χωρίς τον ηγέτη της, Τόμας Σατοράνκσι, θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ 2025 η Τσεχία. O 33χρονος γκαρντ με τοποθέτησή του στους προσωπικούς λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενημέρωσε πως λόγω του τραυματισμού του στην πλάτη δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την Εθνική. Η Τσεχία δεν θα έχει στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ και τον βασικό σέντερ της Γιαν Βέσελι.

Ο Σατοράνσκι ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έπρεπε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν τι σημαίνει για μένα να αγωνίζομαι για την εθνική ομάδα και πόσο ήθελα να συμμετάσχω στο πέμπτο μου Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τα εθνικά μου χρώματα. Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας κατάστασης της υγείας μου, δεν είμαι σε θέση να βοηθήσω τα παιδιά όπως θα ήθελα και όπως αναμένεται από εμένα. Επομένως, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Με απλά λόγια, η πλάτη μου έδωσε ένα διάλειμμα.

Πριν από ένα καλοκαίρι, δεν ήμουν σίγουρος αν αυτός θα ήταν ο “τελευταίος χορός” μου με την εθνική ομάδα, αλλά τώρα ξέρω σίγουρα ότι θέλω να πω αντίο στο γήπεδο! Πιστεύω ότι σύντομα θα ξανασυναντηθούμε όλοι στο γήπεδο και κρατάω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα για τα παιδιά στη Ρίγα από απόσταση, ώστε να προσθέσουν άλλη μια πολύτιμη επιτυχία στο τσεχικό μπάσκετ!».