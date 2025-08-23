Eurobasket: Γιόκιτς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς, οι τρεις καλύτεροι σύμφωνα με το ESPN

Onsports Team

Δεύτερος ο «Greek Freak», πίσω από τον Σέρβο σέντερ, όπως αποφάσισε το ESPN – Ποια είναι η κορυφαία δεκάδα της διοργάνωσης.

Μια λίστα με τους κορυφαίους παίκτες που θα αγωνιστούν στο Eurobasket 2025, παρουσίασε το ESPN. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο δεύτερος καλύτερος στο τουρνουά.

Μπροστά από τον «Greek Freak» φιγουράρει ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο θεωρούν τον καλύτερο της διοργάνωσης. Στην τρίτη θέση ο Λούκα Ντόντσιτς.

Η λίστα των 10 κορυφαίων του Eurobasket όπως την επέλεξε το ESPN:

1.Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)

2.Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)

3.Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)

4.Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία)

5.Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)

6.Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)

7.Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)

8.Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ)

9.Σάντι Αλντάμα (Ισπανία)

10.Νέμιας Κέτα (Πορτογαλία)