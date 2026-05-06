Βόλεϊ Γυναικών: Συνεχίζει στον Ολυμπιακό η Σαμπάτη

Από τη θέση της λίμπερο ξεκίνησε τη στελέχωση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ο Ολυμπιακός.

Μία ημέρα μετά την ανανέωση της συνεργασίας με την Μαριαλένα Αρτακιανού για την επόμενη τριετία, ο πειραϊκός σύλλογος γνωστοποίησε ότι στο ρόστερ παραμένει και η Ιφιγένεια Σαμπάτη.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιφιγένεια Σαμπάτη. Η Ελληνίδα λίμπερο υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, μονοετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου».

Από την πλευρά της, η αθλήτρια δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμα μια χρονιά, θα είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχηθώ ένα πρωτάθλημα με υγεία και χωρίς τραυματισμούς σε όλους. Εγώ με την σειρά μου, θα δώσω το 100% του εαυτού μου, ώστε η ομάδα να καταφέρει να επιστρέψει στις κατακτήσεις των στόχων της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».