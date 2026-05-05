ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Η δεύτερη «μάχη» των τελικών του χάντμπολ στο Καματερό

Κεκλεισμένων των θυρών το Game 2 μετά το break της ΑΕΚ με 33-32 στην πρεμιέρα της σειράς.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους την Τρίτη (05/05) στις 19:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους τελικούς με φόντο την κατάκτηση του τίτλου.

Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Καματερού, λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται στο «Γ. Κασιμάτης», ενώ θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, εξαιτίας τιμωρίας που έχει επιβληθεί στην ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, την Παρασκευή (01/05), η ΑΕΚ πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 33-32 στο κλειστό της Ηλιούπολης, κάνοντας το break και αποκτώντας προβάδισμα στη διεκδίκηση του τίτλου.

Σε μια αναμέτρηση με έντονο σασπένς και δραματικό φινάλε, η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ για μεγάλο μέρος του αγώνα, ωστόσο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο τελευταίο τέταρτο, με τον Παναγιώτου να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

