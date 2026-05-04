Τσιτσιπάς: Κέρδισε πέντε θέσεις στην κατάταξη, μπήκε στο Top 200 ο Σακκελαρίδης

Άνοδο πέντε θέσεων σημείωσε στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάρη στην καλή του πορεία στο Open της Μαδρίτης. Την είσοδό του στο Top 200 πανηγύρισε ο Σακκελαρίδης.

Πέντε θέσεις στην κατάταξη ανέβηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα πρωταθλητή πλέον να βρίσκεται στο Νο. 75 χάρη στην πολύ καλή του πορεία στο 1000αρι της Μαδρίτης.

Από την άλλη, ο Στέφανος Σακκελαρίδης σημείωσε άνοδο 14 θέσεων στο ranking και πλέον βρίσκεται στους 200 καλύτερους τεννίστες του κόσμου. Πλέον, ο 21χρονος τενίστας ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία στα προκριματικά του Roland Garros.

Πτώση σημείωσε η Μαρία Σάκκαρη εξαιτίας της πρόωρης ήττας της στη Μαδρίτη, χάνοντας δέκα θέσεις και πλέον είναι στο Νο.47 του κόσμου. Στη Ρώμη καλείται να υπερασπιστεί 65 βαθμούς από την περασμένη σεζόν.

