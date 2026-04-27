Τσιτσιπάς: «Έπαιξα καταπληκτικό τένις»
Οnsports Τeam 27 Απριλίου 2026, 17:02
ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: «Έπαιξα καταπληκτικό τένις»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις νίκες και αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης τδεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμφάνισή του. 

Επιστροφή στις νίκς για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος επικράτησε του Ντανιέλ Μερίδα με καλή εμφάνιση και μετά το τέλος του αγώνα δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. 

«Eίναι πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στους "16" της Μαδρίτης, ενός τουρνουά που σημαίνει πολλά για εμένα», είπε σε δηλώσεις του στα ελληνικά στο Tennis TV, μετά τη νίκη επί του Ντάνι Μέριδα στη Μαδρίτη. «Νιώθω ότι έπαιξα καταπληκτικό τένις σήμερα. Στο ξεκίνημα του πρώτου σετ αισθάνθηκα ότι παίζαμε και οι δύο σε ένα παρόμοιο επίπεδο, αλλά κατάφερα να κάνω ένα μπρέικ. Βρήκα και τον ρυθμό στο σερβίς μου, που είναι ένα από τα πράγματα που με κράτησαν λίγο πίσω. Ο ρυθμός του σερβίς με βοήθησε να τοποθετηθώ λίγο καλύτερα και να προσθέσω βάρος στο παιχνίδι μου. Νομίζω ότι το ένιωσε και ο αντίπαλος και εκεί άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα».

Μιλώντας στα αγγλικά, είπε για το ματς τα εξής: «Νομίζω ότι υπήρχαν πολλά πράγματα να κρατήσω από σήμερα. Ήμουν σταθερός. Έπαιζα το παιχνίδι μου και ασκούσα μεγάλη πίεση στο γήπεδο. Οπότε πραγματικά χαίρομαι που βλέπω τον εαυτό μου να αποδίδει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν έδινα πολλά περιθώρια. Και αυτό είναι που με έκανε έναν δυνατό αντίπαλο σήμερα.

Ρωτήθηκε, τέλος, αν έχει ξαναβρεί τη χαρά του παιχνιδιού: «Όταν παίζεις τέτοιους αγώνες, όπου παλεύεις, όταν βρίσκεσαι σε καλή νοοτροπία και συνεχώς ψάχνεις για ευκαιρίες, νιώθεις ότι η χαρά του ίδιου του παιχνιδιού σε γεμίζει ήδη όσο βρίσκεσαι στο γήπεδο. Αυτές οι στιγμές, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, νιώθω ότι μου διδάσκουν πολλά. Με φέρνουν πιο κοντά στο παιχνίδι. Αγαπώ πραγματικά το τένις όταν το ανακαλύπτω με τέτοιους τρόπους. Να πετυχαίνω winners, να κάνω και κάποια λάθη, αλλά συνολικά να προσπαθώ να πάρω το μέγιστο από αυτό, να βλέπω καλή περιστροφή στην μπάλα μου, να βλέπω ότι μπορώ όντως να πιέζω και να δημιουργώ δυνατά χτυπήματα. Αυτές είναι οι στιγμές που με κάνουν να απολαμβάνω πραγματικά το παιχνίδι».



