Πυγμαχία: Άγρια επεισόδια σε αγώνα μετά το νοκ άουτ Τούρκου μποξέρ από Ρώσο (video)

Σκηνές χάους στο ρίνγκ σε αγώνα πυγμαχίας στην Τουρκία, μετά τη νίκη με νοκ άουτ του Σεργκέι Γκορόκοβ επί του Εμιρχάν Καλκάν.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Τραπεζούντα μετά το τέλος του αγώνα πυγμαχίας ανάμεσα στον Ρώσο, Σεργκέι Γκορόκοφ και τον Τούρκο, Εμιρχάν Καλκάν, για τη ζώνη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UBO.

Ο Γκορόκοφ επικράτησε του γνωστού κι ως «τουρκικό τανκ» με νοκ άουτ και ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς μέσα στο ρινγκ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πλευράς του Καλκάν.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγριος καυγάς ανάμεσα στα μέλη των δύο ομάδων μπροστά στους θεατές. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας από τους διαιτητές της αναμέτρησης τραυματίστηκε, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο της συμπλοκής που ξέσπασε μετά τη λήξη του αγώνα.