Ο κύκλος του 10oυ NFL Athens «άνοιξε» ξανά στο Πεδίον του Άρεως!

Με χιλιάδες παιδιά να χαρίζουν βήματα Αγάπης στα παιδιά που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία δόθηκε εκκίνηση του 10oυ NFL Athens την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 9:30π.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου κοινωνικής προσφοράς, αθλητισμού και αλληλεγγύης.

Για 10η χρονιά από την έλευση του κορυφαίου φιλανθρωπικού αγώνα στη χώρα μας, έχοντας ως συνοδοιπόρους την Εθνική Ασφαλιστική και την Lidl Ελλάδας, μικροί και μεγάλοι ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους αυτή τη φορά στο εμβληματικό πάρκο στην καρδιά της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συγκομιδή χιλιομέτρων που φέτος θα μετατραπεί σε οικονομική ενίσχυση σε παιδιά που βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία μέσω του «Μαζί για το Παιδί».

Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσαν ο εκ των Πρεσβευτών του 10ου επετειακού NFL Athens και διεθνής αθλητής του πινγκ πονγκ, Παναγιώτης Γκιώνης, ο οποίος στοχεύει στην 7η συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μαζί με τον Παραολυμπιονίκη κολύμβησης και εκπρόσωπο της Lidl Ελλάς, Αντώνη Τσαπατάκη, που επίσης στοχεύει στο Λος Άντζελες και στους 5ους Παραολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του.

Μαζί τους ήταν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα. Χριστίνα Κεφαλογιάννη μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη για θέματα αλσών, πάρκων και υγείας ζώων, κα. Ελευθερία Μωραϊτάκη-Πικρού και με τον Γενικό διευθυντή του ΟΑΚΑ, κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή.

Η Πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί», κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου μαζί με την Πρόεδρο του No Finish Line Athens, κα. Σοφία Κέδε αφού ευχαρίστησαν τους χορηγούς, τους εθελοντές και καλωσόρισαν όλους τους συμμετέχοντες, στη συνέχεια έτρεξαν και περπάτησαν μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του No Finish Line International, κ. Γιάννη Νικολάου την κυκλική διαδρομή ανάμεσα στα δέντρα, δείχνοντας εμπράκτως πως δεν υπάρχει… όριο στην κοινωνική προσφορά!

Συγκεκριμένα η πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί» που φέτος μάλιστα «κλείνει» τα 30 χρόνια προσφοράς σε παιδιά που ζουν σε ολόκληρη την Ελλάδα, Αλεξάνδρα Μαρτίνου αρχικά ανέφερε:

«Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Είναι η 10η χρονιά του NFL και τα 30 χρόνια του Μαζί για το Παιδί, που προσπαθούμε να βοηθήσουμε παιδιά που μας έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα. Φέτος τα έσοδά μας θα δοθούν σε παιδιά που έχουν υποστεί βία στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Παιδιά που έχουν περάσει δύσκολες στιγμές και μητέρες που θέλουμε να στηρίξουμε ώστε να συνεχίσουν ανθρώπινα την ζωή τους. Ευχαριστούμε το NFL Athens, την Περιφέρεια, τους χορηγούς και τους Ambassadors που είναι δίπλα μας».

Η πρόεδρος του No Finish Line Athens, Σοφία Κέδε με τη σειρά της έστειλε το καλύτερο μήνυμα για την 10η επετειακή διοργάνωση:

«Το 2017 με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φέραμε αυτή την όμορφη ιδέα στο Κέντρο Πολιτισμού. 10 χρόνια μετά σε αυτό το καταπράσινο πάρκο, στο Πεδίον του Άρεως κλείνουμε και ξανα-ανοίγουμε έναν καινούριο κύκλο που είναι αφιερωμένος στο «Μαζί για το Παιδί».

Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Αττικής και όλους όσους που στήριξαν και αγκάλιασαν την διοργάνωση, και πάνω από όλα την κ. Μαρτίνου και το «Μαζί για το Παιδί». Φυσικά όλους τους χορηγούς μας και τους Πρεσβευτές που βρίσκονται εδώ. Μα πάνω απ’όλα όλους όσους τρέχουν ή περπατάνε για καλό σκοπό».

Εν συνεχεία η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη σημείωσε:

«Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Νίκο Χαρδαλιά ήθελα να σας καλοσωρίσω στο Πεδίον του Άρεως. Έναν χώρο που όπως βλέπετε έχει αναβαθμιστεί και προσπαθούμε με όλες αυτές τις διοργανώσεις να του δώσουμε μια καινούρια πνοή στο κέντρο της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Νικολάου που είναι η καρδιά της συγκεκριμένης διοργάνωσης μαζί με την κ. Μαρτίνου και το «Μαζί για το Παιδί». Θέλω να συγχαρώ επίσης τους αθλητές και πρωταθλητές μας που είναι δίπλα στην προσπάθεια που γίνεται για να βοηθηθούν παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Να καλωσορίσω επίσης όλα τα παιδιά που ήρθαν εδώ, γιατί με τη δική σας παρουσία δίνετε τον παλμό που χρειάζεται μια φιλανθρωπική γιορτή».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, όπου φιλοξενήθηκε η διοργάνωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, Κωνσταντίνος Χαλιορής στάθηκε στην ενότητα που υπάρχει όταν ο στόχος είναι σημαντικός:

«Καλημέρα και από εμένα. Είναι και εδώ πάρα πολύ ωραία. Εμείς κάνουμε έργα στο ΟΑΚΑ, που δε μπορέσαμε να φιλοξενήσουμε φέτος τη διοργάνωση. Όμως όλοι οι χώροι μπορούν να ενωθούν και να φιλοξενούν μεγάλες διοργανώσεις. Το ΟΑΚΑ και το Πεδίον του Άρεως μπορεί να συνεργαστούν, ώστε να φιλοξενούν από κοινού μεγάλες διοργανώσεις αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά και στα χαμόγελα που είναι μπροστά μας. Καλή επιτυχία».

Η Αντιπεριφερειάρχης για θέματα αλσών, πάρκων και υγείας ζώων, κα. Ελευθερία Μωραϊτάκη-Πικρού πρόσθεσε:

«Είμαι θαυμάστρια και εγώ της κ. Μαρτίνου και του «Μαζί για το Παιδί», και με την πρώτη ευκαιρία με την Περιφέρεια και τον κ. Χαρδαλιά είπαμε ότι θα είμαστε και εμείς εδώ. Ήρθαμε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Το πιο ωραίο μήνυμα ήταν αυτό της ενότητας που έδωσε και ο κ. Χαλιορής. Παιδιά είστε η γενιά της καλοσύνης, οπότε πάμε όλοι μας δυνατά»!

Ο κορυφαίος αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης που αγωνίζεται και στη χώρα μας με την φανέλα του Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Γκιώνης και προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ομαδικού 2026 που θα γίνει στο Λονδίνο, τόνισε με νόημα:

«Συγχαρητήρια για αυτόν τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος να βλέπω τόσα παιδιά μαζεμένα. Ο πρωταθλητισμός βοηθάει στο να θέτουμε στόχους και να προσπαθούμε να πους πετύχουμε. Εύχομαι η συμμετοχή να είναι τεράστια γιατί έχουν ανάγκη τα παιδιά από την στήριξή μας και είναι σημαντικό να γίνουν χιλιόμετρα ώστε να τα μετατρέψουμε σε βοήθεια».

«Κλείνοντας» ο Αντώνης Τσαπατάκης, με τις πάμπολλες διακρίσεις σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ο οποίος έχει συμμετάσχει τέσσερις φορές σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, παρότρυνε τα παιδιά που είχε μπροστά του να μη φοβούνται να μιλούν για ότι τα απασχολεί:

«Είμαι εδώ εκπροσωπώντας την Lidl Ελλάς και το No Finish Line Athens. Αυτή τη φορά για έναν πολύ σημαντικό σκοπό για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη και θα γίνουν η βάση της κοινωνίας. Θέλω να πω κάτι σε αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Πως όταν συμβαίνει κάτι δε πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε. Πρέπει να λέμε τις σκέψεις μας αλλά και τους φόβους μας. Μου το υπόσχεστε αυτό; Πρέπει να μιλάμε για τους φόβους και τα όνειρά μας και έτσι θα πετύχουμε πολλά περισσότερα».