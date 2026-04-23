Χάντμπολ: Για το 2-0 και την πρόκριση στους τελικούς η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Τον ΠΑΟΚ στο «Σπίτι του Χάντμπολ» αντιμετωπίζει η ΑΕΚ (23/4, 17:00), με στόχο το 2-0 στη σειρά και την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Χάντμπολ Πρέμιερ.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον δεύτερο αγώνα της σειράς των ημιτελικών της Α1 Χάντμπολ Πρέμιερ, με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες.

Η Ένωση έχει κάνει τη… μισή δουλειά, επικρατώντας του «Δικεφάλου του Βορρά» στο πρώτο παιχνίδι στο κεκλισμένων των θυρών ΟΑΚΑ με 37-31 και πλέον πάει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει τη δουλειά.

Στον τελικό περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεπερνούν το εμπόδιο του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας με 2-0 στα ημιτελικά.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ έχει ασκήσει έφεση στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης των τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών που της επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή.