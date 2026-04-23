Αυτοί είναι οι διαιτητές των play out

Οnsports Τeam

Το ενδιαφέρον μπορεί να είναι στραμμένο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, το Σάββατο μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, αλλά την Κυριακή το βάρος θα πέσεις στα play out του πρωταθλήματος με τον αγώνα της Λάρισας και του Πανσερραϊκού να κλέβει την παράσταση, με τον διαιτηή Βεργέτη να καλείται να διευθύνει την αναμέτρηση.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Κυριακή 26/4

16:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλιος, 4ος Κουκούλας, VAR: Τσακαλίδης, Πουλικίδης)

18:00 Ατρόμητος-Αστέρας Aktor: Τζήλος (Βαλιώτης, Νίκζας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)

20:00 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός: Βεργέτης (Κορώνας, Διαμαντής, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης)