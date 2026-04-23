Αυτοί είναι οι διαιτητές των play out
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 12:28
Ο Βεργέτης ορίστηκε στο ντέρμπι.... φωτιά μεταξύ της Λάρισας και του Πανσερραϊκού.  

Το ενδιαφέρον μπορεί να είναι στραμμένο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, το Σάββατο μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, αλλά την Κυριακή το βάρος θα πέσεις στα play out του πρωταθλήματος με τον αγώνα της Λάρισας και του Πανσερραϊκού να κλέβει την παράσταση, με τον διαιτηή Βεργέτη να καλείται να διευθύνει την αναμέτρηση. 

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Κυριακή 26/4

16:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλιος, 4ος Κουκούλας, VAR: Τσακαλίδης, Πουλικίδης)

18:00 Ατρόμητος-Αστέρας Aktor: Τζήλος (Βαλιώτης, Νίκζας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)

20:00 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός: Βεργέτης (Κορώνας, Διαμαντής, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης)



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παίκτη της Euroleague «χτυπάει» ο ΠΑΟΚ: «Στο κόλπο για Παγιόλα», αναφέρει ο Αλεσάντρο Μάτζι
26 λεπτά πριν Παίκτη της Euroleague «χτυπάει» ο ΠΑΟΚ: «Στο κόλπο για Παγιόλα», αναφέρει ο Αλεσάντρο Μάτζι
OPINION
Η ευεργετική ιδιότητα των play in και ο δρόμος για να πάει… σπίτι του!
48 λεπτά πριν Η ευεργετική ιδιότητα των play in και ο δρόμος για να πάει… σπίτι του!
SUPER LEAGUE
Αυτοί είναι οι διαιτητές των play out
50 λεπτά πριν Αυτοί είναι οι διαιτητές των play out
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ανησυχία για Γιαμάλ: Κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν
59 λεπτά πριν Ανησυχία για Γιαμάλ: Κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν
Όλες οι ειδήσεις
