Ανησυχία για Γιαμάλ: Κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν

Αγωνία στις τάξεις της Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό που υπέστη ο Λαμίν Γιαμάλ στο παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα, με περαιτέρω εξετάσεις να ακολουθούν για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Θέλτα, ωστόσο αποχώρησε από τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Άπαντες πλέον αγωνιούν για το αποτέλεσμα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο θαυματουργός Ισπανός προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για θλάση

Ανησυχία και για την Εθνική Ισπανίας που τον περιμένει για το επερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Τη φετινή σεζόν ο Λαμίν Γιαμάλ έχει καταγράψει 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 24 γκολ και 18 ασίστ σε 3.702 λεπτά συμμετοχής.